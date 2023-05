TCO Certified: In forte crescita i prodotti IT più sostenibili

Maggio 4, 2023

STOCCOLMA, 4 maggio 2023 /PRNewswire/ — In un contesto in cui le organizzazioni e i responsabili degli acquisti sono sempre più chiamati a prestare attenzione agli aspetti legati alla sostenibilità negli appalti, cresce l’interesse per i prodotti IT più sostenibili. Nel mese di marzo, un numero record di prodotti è stato certificato secondo la certificazione per la sostenibilità TCO Certified. La maggiore disponibilità di prodotti certificati rende più semplici gli acquisti sostenibili.

I prodotti IT contribuiscono in modo significativo alle emissioni globali di gas serra. Con miglioramenti nella progettazione, nella produzione, nella tecnologia e nel comportamento degli utenti è possibile limitarne gli impatti. TCO Certified è la certificazione di sostenibilità leader mondiale per i prodotti IT, e uno strumento che aiuta le organizzazioni e i responsabili degli acquisti ad applicare criteri di sostenibilità in modo corretto. La domanda di prodotti IT più sostenibili continua a essere elevata. Quando a livello globale numerosi responsabili degli acquisti inseriscono criteri di sostenibilità nelle proprie procedure d’acquisto, il forte segnale al settore IT fa mettere in moto i processi di certificazione, come dimostra il numero di nuovi prodotti certificati.

Sono stati certificati 122 nuovi modelli nel mese di marzo. Si tratta di un nuovo massimo storico mensile dal lancio di TCO Certified, generazione 9. I 122 modelli di prodotti sono di dieci marche. I display e i notebook sono le categorie di prodotti più popolari, seguite da computer e cuffie. Complessivamente, ci sono attualmente circa 4.000 prodotti certificati secondo la certificazione TCO Certified.

“Questa è una buona notizia per tutti coloro che desiderano fare scelte veramente più sostenibili. Dietro a tutti questi certificati si sono più di 10.000 ore all’anno dedicate allo sviluppo dei criteri. Oltre a questo, gli esperti accreditati passano più di 20.000 ore all’anno testando i prodotti e facendo le verifiche nella catena di fornitura per garantire la conformità e ridurre il rischio di greenwashing”, afferma Sören Enholm, CEO di TCO Development, l’organizzazione dietro a TCO Certified.

Tutti i prodotti certificati e le loro relative informazioni sono disponibili nel Product Finder. È disponibile anche una versione beta del Report Generator. Il Report Generator aiuta le organizzazioni che acquistano prodotti TCO Certified, a stimare il loro impatto in termini di sostenibilità, includendo per esempio l’impronta del carbonio del prodotto.

Informazioni su TCO Certified L’organizzazione che sta dietro alla certificazione di sostenibilità TCO Certified è TCO Development. La nostra visione è che tutti i prodotti IT debbano avere un ciclo di vita sostenibile dal punto di vista ambientale e sociale. I criteri scientifici e la verifica indipendente della conformità ci aiutano a monitorare e accelerare il miglioramento.

