Tecnologia innovativa di ABT Sportsline per una potenza ancora maggiore: Fino a 1000 cavalli per i modelli speciali Audi RS 6 e RS 7 Legacy Edition

Settembre 14, 2023

KEMPTEN, Germania, 14 settembre 2023 /PRNewswire/ — Fedele al detto “chi si ferma è perduto”, ABT Sportsline, la più grande azienda di tuning di veicoli al mondo del gruppo VW, ha sviluppato una nuova tecnologia innovativa per i modelli speciali recentemente presentati RS 6 e RS 7 Legacy Edition. Con questo, le straordinarie prestazioni dei motori bi-turbo 4.0l (DJPB) con 603 kW (820 cavalli, V-max 330 km/h)* possono essere aumentate ancora una volta a 736 kW (1000 cavalli)** e circa 1150 Nm.

IWI è il nome del nuovo avanzato sistema. L’ Indirect Water/Ethanol-Injection (iniezione indiretta di acqua/etanolo) è posizionata di fronte alle due valvole a farfalla del motore. Questo sistema di iniezione aggiuntivo è regolato dall’unità di controllo elettronico, sviluppata di recente da ABT Sportsline in particolar modo per questo scopo, e funziona in combinazione con il sistema AEC. L’etanolo è particolarmente adatto per la sua disponibilità e per i buoni valori fisici. “La tecnologia IWI ci offre i vantaggi termodinamici per poter visualizzare la potenza di uscita più duratura in queste aree di prestazioni. Grazie all’iniezione IWI, garantiamo un raffreddamento interno del motore molto forte. Ciò consente di fornire più aria di sovralimentazione o ossigeno per la combustione del carburante, con conseguente aumento permanente delle prestazioni”, afferma Thomas Biermaier, direttore generale di ABT Sportsline, spiegando il funzionamento dell’innovativo sistema.

Attivazione del sistema IWI tramite il pulsante RS sul volante

Il nuovo sistema IWI viene attivato tramite i pulsanti RS sul volante di RS 6 LE e RS 7 LE. Per attivarlo è necessario tenere premuto il pulsante RS per un secondo durante il ciclo di guida in una delle due modalità RS. La potenza aggiuntiva diventa quindi disponibile quando necessaria. Con il sistema IWI attivato, viene richiesta la massima performance al veicolo ad ogni energica pressione del pedale dell’acceleratore.

Componenti ottimizzati del motore

Per la conversione da 1000 cavalli sono necessari componenti aggiuntivi di ABT Sportsline. Questi includono, ad esempio, un sistema di aspirazione in carbonio con prese d’aria turbo maggiorate e turbocompressori ottimizzati. Inoltre, ABT Sportsline ha fornito ai due veicoli degli intercooler speciali con un aumento dell’aspirazione d’aria nella parte anteriore. Il pacchetto include anche pistoni forgiati con riduzione della compressione, bielle e spinotti per pistoni rinforzati, catalizzatore sportivo con filtro antiparticolato per benzina, sistema di scarico e radiatori dell’olio aggiuntivi.

