TEDx Roma presenta “Third Self”

Roma, 16 gennaio 2023 – La prima rivoluzione digitale ha portato l’uomo ad essere connesso alle macchine e ad osservare una nuova modalità della propria capacità meccanica di interazione con il mondo esterno. L’uomo raddoppiava la propria abilità, ne delegava alcune funzioni, ma controllava gli oggetti delle proprie scelte tecnologiche. È in questo contesto che Sherry Turkle, nel 1984, teorizzò il Second Self.Oggi il mondo virtuale e interconnesso in cui viviamo sta già aumentando in maniera diffusa la prospettiva di sviluppo di un nuovo sé: il third self.Sarà questo il tema al centro della settima edizione diTEDxRoma 2023 che il prossimo 21 gennaio accoglierà molti dei grandi pensatori e visionari della nostra epoca e cercherà di rispondere ad alcune delle molteplici domande che il progresso tecnologico – che ci sembra essere al contempo liberazione e condanna dell’uomo moderno – ci pone quotidianamente.

Cosa sta cambiando nelle nostre emozioni e nei nostri pensieri? Cosa sta diventando nuova cultura e cosa stiamo lasciando per strada? Il nostro pensiero critico, motore di tutti i cambiamenti vissuti nella storia umana, sarà l’ora di delegarlo alle macchine? Quali saranno le nostre nuove debolezze e aspirazioni nella terza dimensione umana? E quali opportunità dovremo cogliere – o forse meglio, iniziare a costruire? Il presente ci chiede se stiamo segnando la via per il miglioramento della nostra specie, nella sua essenza o nella sua missione, o semplicemente se questa amplificazione della nostra identità ci porterà ad una mera e sterile superfetazione umana. In ogni caso, e alla fine delle comuni riflessioni, come sempre è lasciata ad ognuno di noi la libertà di modellare il nostro unico, privato – e per noi ideale – third self.

Il tema sarà sviluppato attraverso gli interventi di oltre 15 speaker, provenienti da ambiti molto differenti, che affronteranno le molteplici domande di una sfida comune che, localmente e globalmente, segnerà un nuovo destino umano tutto ancora da costruire; sarà un’occasione per ascoltare e conoscere prospettive diverse, e domandarci a che punto siamo nella nostra evoluzione come esseri umani.

L’evento è ad accesso limitato, per prenotare il proprio biglietto basta accedere al seguente linkhttps://bit.ly/3jFQxAu. Non solo, coloro che non potranno essere presenti, avranno la possibilità di seguire la conferenza in diretta streaming sul sito web di TEDxRoma:tedxroma.com, con il supporto del partner tecnico Uninettuno.

Speaker e performer:

RACHEAL ADRIKO, Direttrice della Metropolitan Montessori School di New York, attualmente esplora nuove formule educative e di apprendimento che tengano conto di tecnologia, cambiamenti demografici e connessioni umane.

WAEL AL AWAR, Architetto che vive tra Dubai e Tokyo, attualmente guida una serie di ricerche e progetti per realizzare opere architettoniche con un cemento fatto con i cristalli delle saline del Medio Oriente. Ha vinto il Leone d’oro alla Biennale Architettura di Venezia nel 2021 proponendo un modello costruttivo capace di legare artigianalità e tecnologie avanzate.

MAURIZIO FERRARIS è uno dei piú originali e interessanti filosofi del nostro tempo. Apprezzato in tutto il mondo, è professore ordinario di filosofia teoretica, presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Torino, è presidente del Laboratorio di Ontologia. Fondatore del “Nuovo Realismo”, dirige Scienza Nuova, l’istituto di studi avanzati che unisce l’Università e il Politecnico di Torino ed è rivolto alla progettazione di un futuro sostenibile. È visiting professor a Harvard, Oxford, Monaco, Parigi, editorialista di “la Repubblica”, della “Neue Zürcher Zeitung” e di “Libération”, autore di fortunati programmi televisivi e di oltre sessanta libri tradotti in numerose lingue. Nella sua lunga carriera ha determinato un nuovo corso di pensiero e di studi almeno in quattro ambiti: l’ermeneutica, l’estetica, l’ontologia e la filosofia della tecnologia.

ALEJANDRO SÁNCHEZ ALVARADO, Direttore esecutivo e responsabile scientifico dello Stowers Institute for Medical di Kansas City. Il suo laboratorio esplora il processo genetico della rigenerazione e del mantenimento dei tessuti, identificando programmi genetici che guidano la rigenerazione stessa.

MAX HAARICH, è artista e ricercatore in ambito AI, è ambasciatore della Repubblica di Užupis, da lui ideata. È direttore dell’Istituto per il Paradosso Applicato, critico per riviste della MIT Press e membro del consiglio di amministrazione di conferenze come Ethics x AI.

LUIGI ZOJA, Psicanalista e saggista di fama mondiale, tra i massimi esponenti e divulgatori della teoria di Jung, indaga la società attraverso la lente degli archetipi perché, come dice: “siamo spaventati dalla velocità crescente con cui la tecnica, la cultura, l’economia cambiano il mondo intorno a noi”.

SUSAN BARBOUR, Artista, poetessa e accademica, sta attualmente svolgendo ricerche sul ruolo dell’olfatto nelle connessioni umane per rendere più consapevole (e meno guidato dai pregiudizi) l’incontro con gli altri.

ALEX JAIMES, Esperto di Intelligenza Artificiale (AI), tra i primi al mondo ad occuparsene, direttore scientifico e SVP Artificial Intelligence di Dataminr, è da sempre al lavoro per dare vita a prodotti che mettano l’essere umano al centro dell’esperienza con le macchine.

LIVIA ILEANA DUCE, Psicologa e psicoterapeuta, ha condotto studi e ricerche nel campo delle neuroscienze e della psiconeuroendocrinoimmunologia (PNEI) per esplorare le possibilità della mente e dello sviluppo dell’essere umano.

DONNIE SC LYGONIS, fondatore del più importante centro di sviluppo tecnologico presso il KTH Royal Institute of Technology di Stoccolma e di “Entrepreneurs Without Border”, si occupa di robotica e AI come strumenti necessari per agire in modo responsabile ed etico.

MISSEY, cantante e autrice di origini pugliesi che vive a Milano. Nel 2021 ottiene la cover della playlist Spotify Anima R&B e viene inserita nella playlist EQUAL, la campagna globale di Spotify che promuove la parità di genere nel mondo della musica.

GIUSEPPE STIGLIANO, è Global CEO di Spring Studios, coordina un team di oltre 200 persone, ha scritto un libro con il guru del marketing Philip Kotler e sta registrando due podcast per Spotify – e uno parla delle skill che oggi servono per sedere in un Consiglio d’Amministrazione.

ALEX BRAGA, musicista, produttore e artista evolutivo, pioniere dell’intelligenza artificiale in ambito artistico, ha ideato A-MINT, una AI adattiva che lavora con l’artista in tempo reale consentendogli di esplorare nuove frontiere della creatività audiovisiva.

ATELIER DELL’ERRORE, collettivo artistico e impresa sociale costituitosi nel 2015, è uno spazio di creazione per i ragazzi della neuropsichiatria infantile dell’Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia e di Bergamo dedicato alle arti visive e in particolare al disegno e alla performance.

PLASTICA, Attenta e attiva su diverse tematiche sociali, è una delle fondatrici di “POCHE’, collettivo aperto che si pone l’obiettivo di dare spazio alle donne nel mondo della produzione musicale, attraverso la cultura, l’informazione e l’inclusione.

LUCREZIA FATTOBENE, Ricercatrice in economia presso l’Università di tor Vergata, si occupa di neurofinanza e delle sue applicazioni nel settore banking & finance, per meglio studiare come prendiamo le nostre decisioni finanziarie da un punto di vista neuroscientifico.

ANDREA COLAMEDICI, Fondatore della scuola di filosofia e casa editrice Tlon, ideatore della “Festa della Filosofia” di Milano e Roma, autore di vari libri e diversi podcast, si occupa di divulgazione culturale avendo particolare interesse a come strumenti filosofici (e tecnologia) possano potenziare creatività e immaginazione.

EVIE KENDAL, docente senior di Promozione della Salute presso la Swinburne University of Technology di Victoria, Australia, Evie è bioeticista delle tecnologie emergenti e scienziata della salute pubblica. Il suo lavoro si concentra sulle biotecnologie riproduttive, sulla comunicazione e sui media della salute e sull’etica dello spazio.

