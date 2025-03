Teleskill a Learning Forum 2025. Come innovare la formazione per un e-learning coinvolgente e certificato

25 Marzo 2025

– Roma, 25 Marzo 2025. Teleskill ha da sempre investito energie e risorse per la creazione di una cultura condivisa dell’innovazione in materia di e-learning. Questo impegno prosegue con la partecipazione a Learning Forum 2025, l’evento organizzato da Comunicazione Italiana. Un appuntamento dedicato al benessere e all’apprendimento per persone, aziende e istituzioni, in un contesto di dialogo con la comunità politica, economica, scientifica e sociale del Paese.

Teleskill è presente agli incontri di Learning Forum già da diversi anni, portando all’attenzione del pubblico i temi più rilevanti dell’e-learning e condividendo l’esperienza di un’azienda riconosciuta come pioniera nel mercato dell’e-learning e dei webinar grazie ai propri software proprietari a cui affianca soluzioni per aggiornamento professionale e certificato, webinar, eventi live con scenari virtuali.

Durante l’evento del 25 marzo, a Milano, presso la sede di Assolombarda, Teleskill sarà presente con un panel che offre spunti di grande interesse: “Innovare la formazione: tecnologie intelligenti per un e-learning coinvolgente e certificato”.

L’incontro sarà moderato dal giornalista e divulgatore Antonio Ravenna e sarà un’occasione per condividere come l’innovazione sta ridefinendo la formazione trasformandola in un’esperienza digitale avanzata, interattiva e certificata. Nel panel, si esplorerà come l’adozione di una piattaforma di e-learning evoluta possa consentire, tramite l’adaptive learning e il Virtual Studios, una didattica immersiva con strumenti avanzati di analytics.

Grazie a Valentina Lanfranchi, Responsabile Mercati e Governance / AIFI – Associazione Italiana Private Equity, sarà condivisa l’esperienza nell’utilizzo della piattaforma di e-learning certificata di Teleskill, evidenziando il valore strategico della sinergia e il ruolo della progettazione formativa su misura, della consulenza specialistica e dell’adozione di metodologie interattive per creare percorsi altamente efficaci, coinvolgenti e certificati.

Al dibattito parteciperanno Emanuele Pucci, Founder e CEO Teleskill e Serena Generotti, Operations & Program Manager Teleskill.

“Nel settore finanziario – commenta Valentina Lanfranchi, Responsabile Mercati e Governance / AIFI – Associazione Italiana Private Equity, Venture Capital e Private Debt – l’aggiornamento continuo è fondamentale per restare competitivi e conformi alle normative. Per questo la collaborazione con Teleskill, in qualità di partner tecnico è stata strategicamente importante. Offrire programmi di formazione e-learning permette all’Associazione di raggiungere capillarmente il mondo dei gestori alternativi e divulgare informazioni ad un ampio network di imprenditori, commercialisti, advisor e CFO che dialogano quotidianamente con il nostro mercato”.

Durante il panel – dichiara Emanuele Pucci – approfondiremo il valore strategico di una consulenza a 360 gradi sull’intero ecosistema e-learning. Dalla progettazione e sviluppo di piattaforme e-learning custom – sia proprietarie che open source, come Moodle – fino all’integrazione con Webinar Intelligenti, Virtual Studios e contenuti formativi altamente coinvolgenti, grazie all’esperienza del nostro team di Produzione Corsi E-learning.

Si tratta di una nuova frontiera della formazione digitale, capace di generare un impatto concreto sulla didattica e migliorare la retention dell’apprendimento. Sarà un’occasione preziosa per esplorare il futuro della formazione finanziaria digitale e comprendere il ruolo dell’innovazione nell’apprendimento professionale.

Da anni ci impegniamo nella diffusione di una cultura e-learning condivisa, promuovendo soluzioni su misura che rendano la formazione più accessibile ed efficace. Aprire un dialogo con il pubblico e condividere esperienze è fondamentale per avvicinare sempre più aziende e professionisti all’e-learning, in un’epoca in cui la formazione continua è diventata una necessità imprescindibile per la crescita e la competitività”

Teleskill è una società attiva dal 1999 nella progettazione di soluzioni software per il digital learning e affianca ai software proprietari lo sviluppo di soluzioni per la formazione professionale e certificata. La società, guidata da Emanuele Pucci, è proprietaria di numerosi brevetti relativi al mercato della formazione e-learning, tra cui uno internazionale sul webinar certificato.

L’azienda è riconosciuta come pioniera nell’intero ecosistema e-learning: Webinar Intelligente, consulenza completa in progettazione e personalizzazione di piattaforme e-learning – sia proprietarie, sia open source – produzione contenuti e Corsi E-learning, eventi live interattivi e immersivi. In questo ambito nasce Teleskill Virtual Studios, che grazie agli studi di registrazione di Roma e Milano, consente la creazione di eventi in diretta con scenari virtuali, video immersivi, animazioni.

Teleskill possiede un reparto Ricerca & Sviluppo che opera insieme a Università, Enti di Ricerca o Imprese. Nel 2024, Teleskill, in qualità di capofila, ha realizzato BEST Learning, progetto dedicato all’AI-adaptive learning sul proprio software per webinar formativi, Teleskill live.

Per maggiori informazioni

Teleskill Italia S.r.l. a s. u.

Via IV Novembre, 107 – 00187 – Roma

https://www.teleskill.it/