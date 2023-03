Telkomsel e ZTE collaborano alla sperimentazione dell’utilizzo della rete 5G per soddisfare le esigenze di connettività digitale nell’area marittima indonesiana

Marzo 2, 2023

– BARCELLONA, Spagna, 2 marzo 2023 /PRNewswire/ — Telkomsel continua il suo impegno come azienda leader nelle telecomunicazioni digitali in Indonesia insieme a ZTE Corporation nell’ultima collaborazione che prevede una sinergia per testare il miglioramento della capacità della rete 5G basata sulla banda di frequenza a 2,3 GHz, che può aumentare la copertura dei servizi a banda larga per l’area marittima. Telkomsel e ZTE hanno presentato questa collaborazione strategica in occasione dell’evento Mobile World Conference che si terrà a Barcellona il 27 febbraio 2023. Questa collaborazione mira a sostenere l’accelerazione della crescita economica nazionale, sempre più rapida, attraverso la fornitura di connettività digitale per lo sviluppo dei settori della pesca e del turismo marino, nonché a soddisfare la crescente domanda di accesso alle comunicazioni nell’area marittima potenziale dell’Indonesia.

Questa sperimentazione è stata effettuata nella provincia di Gorontalo, una delle regioni con un enorme potenziale marittimo in Indonesia, con una linea di costa di 903,7 km, dove il settore navale è uno dei pilastri dell’economia regionale. Secondo i dati del Servizio Affari Marittimi e Pesca, nel 2019 19.013 pescatori dipendevano dal mare. Pertanto, la disponibilità di infrastrutture di rete di comunicazione e di accesso a Internet è uno dei requisiti essenziali per sostenere la crescita e l’accelerazione di un’economia basata sul digitale.

Nugroho, Direttore di rete di Telkomsel, ha dichiarato: “Telkomsel continua a rafforzare le sue capacità principali nel fornire reti e servizi di telecomunicazione con la tecnologia più recente, seguendo le necessità in via di sviluppo. Collaborando strategicamente con operatori intersettoriali come ZTE, Telkomsel può sostenere la roadmap nazionale di trasformazione digitale utilizzando l’innovativa tecnologia 5G. Ci auguriamo che questa collaborazione nel testare la disponibilità di servizi a banda larga 5G, che questa volta si concentrerà sul settore marittimo, possa aprire ulteriormente le opportunità per un migliore accesso alle telecomunicazioni digitali, accelerando contemporaneamente la crescita economica digitale nella regione di Gorontalo in modo più inclusivo e sostenibile.”

Richard Liang Weiqi, Direttore Presidente di ZTE Indonesia, ha dichiarato: “Siamo onorati di continuare la nostra collaborazione con Telkomsel per costruire una rete 5G a Gorontalo, nel Sulawesi settentrionale. Grazie a questa collaborazione, ZTE presenta esperienze di connettività in grado di favorire un progresso più completo per la popolazione di Gorontalo. Inoltre, incoraggia le pari opportunità per tutti gli abitanti della regione marittima indonesiana di accedere a esperienze di vita digitale avanzate. In qualità di azienda leader nel settore tecnologico, ZTE si impegna a continuare a guidare l’ecosistema digitale in Indonesia presentando diverse soluzioni e prodotti innovativi, e a fornire la migliore esperienza alla società.”

In questa collaborazione, la soluzione utilizzata per migliorare la qualità e la copertura delle reti a banda larga nell’area marittima dell’Indonesia è un dispositivo radio 5G di ZTE con tecnologia Active Antenna che può raggiungere un raggio di 60 km.

Fino a oggi, Telkomsel si è impegnata in modo graduale e concreto nello sviluppo e nell’espansione della copertura delle principali tecnologie di rete a banda larga 4G/LTE e 5G in tutta l’Indonesia, al fine di fornire un’equa distribuzione della qualità del servizio a tutti i cittadini del Paese. Rafforzando costantemente l’ecosistema per l’utilizzo della tecnologia 5G, sia nel segmento consumer (B2C) che in quello enterprise (B2B), Telkomsel cerca di accelerare il ritmo della trasformazione digitale nazionale e di sostenere la crescita economica dell’Indonesia in vari settori. L’espansione della copertura 5G nelle aree marittime indonesiane sosterrà un maggior numero di attività economiche come la navigazione, la pesca e il turismo.

Informazioni su Telkomsel (www.telkomsel.com ).

Telkomsel è un’azienda leader nel settore delle telecomunicazioni digitali che continua ad aprire nuove opportunità e possibilità grazie alla connettività digitale, alla piattaforma digitale e ai servizi digitali sviluppati dando priorità ai benefici della tecnologia per tutti i livelli della società in tutto il Paese. Telkomsel ha costantemente implementato reti mobili a banda larga 4G e sviluppato reti 5G, oltre ad aver arricchito soluzioni digitali innovative tra cui Mobile Gaming, Digital Entertainment, Digital Lifestyle, Mobile Financial Services, Enterprise Solutions e Internet of Things. Nel corso dei suoi 27 anni di esistenza, oggi Telkomsel ha servito più di 159,8 milioni di clienti in tutta l’Indonesia, supportati da oltre 260.000 BTS. Gli agenti del nostro Servizio Clienti sono raggiungibili attraverso i siti telkomsel.com, facebook.com/telkomsel, Twitter @telkomsel, Instagram @telkomsel e l’applicazione MyTelkomselTelkomsel, l’assistente virtuale di Telkomsel.

Contatto per i Media Telkomsel:

Saki H. BramonoVicepresidente delle comunicazioni aziendali di TelkomselE-mail: Saki_H_Bramono@telkomsel.co.idCell.: 0811918241

Informazioni su ZTE

ZTE contribuisce a connettere il mondo con un’innovazione continua per un futuro migliore. L’azienda fornisce tecnologie innovative e soluzioni integrate; il suo portafoglio comprende tutte le serie di servizi di telecomunicazione wireless, wireline, dispositivi e professionali. Servendo oltre un quarto della popolazione mondiale, ZTE si dedica alla creazione di un ecosistema digitale e intelligente, consentendo la connettività e la fiducia ovunque. ZTE è quotata sia alla Borsa di Hong Kong che a quella di Shenzhen. www.zte.com.cn/global

RICHIESTE DI INFORMAZIONI AI MEDIA:

ZTE CorporationCommunicationsEmail: ZTE.press.release@zte.com.cn

Alessio De SioZTE ItaliaTel: +39 366 682 4010Email: alessio.desio@zte.com.cn

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/telkomsel-e-zte-collaborano-alla-sperimentazione-dellutilizzo-della-rete-5g-per-soddisfare-le-esigenze-di-connettivita-digitale-nellarea-marittima-indonesiana-301760706.html