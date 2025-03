Temu ottiene alte valutazioni per qualità, gestione dei dati e dei resi da parte del principale Ente tedesco di tutela dei consumatori

3 Marzo 2025

BERLINO, 3 marzo 2025 /PRNewswire/ — Stiftung Warentest, la principale organizzazione tedesca indipendente per il test e la valutazione di prodotti per consumatori, ha assegnato a Temu una valutazione “buona” per la gestione dei dati e per l’esperienza di acquisto. L’analisi indipendente ha, inoltre, rilevato che i prodotti venduti e acquistati su Temu sono “utilizzabili e conformi alla descrizione”.

La valutazione è parte di un’analisi condotta da Stiftung Warentest sulle sette principali piattaforme di e-commerce, e ha esaminato la sicurezza dei prodotti, la gestione dei dati e l’esperienza di acquisto complessiva. Temu è stata tra le migliori piattaforme valutate, insieme ad Amazon, eBay, AliExpress, Fruugo, Wish e Banggood.

Fondata nel 1964 dal parlamento federale tedesco, Stiftung Warentest è l’agenzia di test sui consumatori più affidabile della Germania. Le sue valutazioni seguono rigorosi protocolli scientifici, combinando test di laboratorio con casi d’uso reali per fornire valutazioni obiettive e affidabili sui prodotti.

Le prestazioni di Temu in questa valutazione riflettono l’impegno costante da parte dell’azienda per rafforzare il controllo qualità. Temu, infatti, implementa un rigoroso processo di selezione per venditori e prodotti, supportato inoltre da un monitoraggio proattivo e tempestive azioni correttive.

La Germania rappresenta il principale mercato europeo di Temu, con 17 milioni di utenti, secondo l’ultimo rapporto di trasparenza dell’azienda per l’UE. Dalla sua entrata nel mercato europeo nell’aprile 2023, Temu ha dato priorità al controllo qualità e alla protezione dei dati per rafforzare la fiducia dei consumatori.

Temu collabora con le principali organizzazioni globali di test e certificazione, tra cui TÜV SÜD, TÜV Rheinland, SGS e Bureau Veritas, per garantire che i prodotti dei venditori terzi rispettino gli standard richiesti. Inoltre, Temu ha ottenuto la certificazione di Dekra, rinomato ente tedesco di test e certificazione, per soddisfare lo standard di sicurezza informatica “Mobile App Security Assessment”.

Nella sua valutazione, Stiftung Warentest ha assegnato a Temu una valutazione “buona” per il processo di acquisto e “molto buona” per l’esperienza di reso – il punteggio più alto nella valutazione e il migliore tra i sette marketplace analizzati.

“Il nostro acquisto su Temu è stato semplice. Abbiamo potuto restituire la merce gratuitamente e senza complicazioni; l’intero importo dell’acquisto è stato rimborsato senza problemi”, ha osservato Stiftung Warentest nel suo rapporto.

Dal suo lancio negli Stati Uniti nel 2022, Temu si è espansa in oltre 90 mercati a livello globale, offrendo ai consumatori una vasta selezione di prodotti di qualità a prezzi accessibili. L’azienda sta attivamente integrando venditori locali e ha avviato l’evasione degli ordini a livello regionale nei mercati chiave, tra cui Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Francia, Belgio, Paesi Bassi, Italia, Spagna, Svezia e Polonia.

Temu prevede che il suo modello “local-to-local” rappresenterà l’80% delle vendite europee, creando così nuove opportunità per le imprese locali e offrendo ai consumatori prodotti di qualità a prezzi competitivi.

A proposito di Temu

Temu è una piattaforma di e-commerce globale che connette i consumatori con milioni di produttori, marchi e partner commerciali. Temu opera in oltre 90 mercati nel mondo, e si impegna a fornire prodotti di alta qualità a prezzi accessibili, consentendo ai clienti di migliorare la propria vita. Fondata nel 2022, la missione di Temu è quella creare un ambiente inclusivo in cui consumatori e aziende possano prosperare.

