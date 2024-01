Tendenze borse 2024: quali andranno di moda?

Gennaio 29, 2024

(Adnkronos) – Milano, 29 gennaio 2024. Nel vibrante panorama della moda, le borse da donna si riconfermano come emblemi di stile e personalità, guidando le tendenze della stagione. Da creazioni audaci che sfidano le convenzioni a reinterpretazioni sofisticate di classici senza tempo, le nuove collezioni ne celebrano l’unicità e la versatilità. Queste sono le principali tendenze 2024 in fatto di borse per non sbagliare mai accessorio.

La prima tendenza in fatto di borse per l’anno prossimo le vuole morbide. Sono quindi trapuntate, con lavorazione matelassé, realizzate in pellami e tessuti morbidi, possibilmente in colori sgargianti. Spesso sono pochette con manico grosso e importante che trasmette ancora di più questa tendenza. La forma è arrotondata e stondata da portare anche a spalla e non solo a mano come quelle su https://modivo.it/c/donne/borse-e-borsoni/borse

Tra le tendenze borse e shopper per il 2024, si trovano le cosiddette top hand. Ci si trova davanti a una borsa abbastanza strutturata e rigida dotata di manico. Si chiamano, infatti, anche borse a mano perciò molto comode e pratiche. In tonalità neutre o colori pop, sono una soluzione perfetta per essere alla moda ma senza rinunciare alla comodità. Basta guardarsi intorno per trovarle ovunque: sono il vero must della stagione perciò un ottimo acquisto per chiunque voglia concedersi qualcosa di nuovo.

In risposta alla microbag delle passate stagioni, arrivano le maxi borse. Sono shopper davvero enormi con volumi XXL avvistatesu tutte le passerelle. Sono sicuramente comode e pratiche perché vantano una capacità contenitiva senza precedenti. Tuttavia, meglio sempre non esagerare nel riempirle altrimenti esiste il rischio che sembrino dei bagagli più che delle borse. Inoltre, occorre bilanciarle con la figura; non donano particolarmente a chi non spicca per statura e ai fisici più minuti.

Tornano quest’anno le borse con borchie che probabilmente molte hanno già nell’armadio. Le borchie non devono per forza essere quadrate classiche ma si sono viste anche bellissime borchie tonde di varie dimensioni che donano alla borsa un carattere decisamente aggressivo ma non scontato.

Meglio stare pronti a sfoggiare la borsa slim fit, ovvero quella con un profilo sottile. In realtà, molte hanno un soffietto che le rendono più capienti di quello che sembra. Sono borse spesso piccole, dalla forma rettangolare o trapezoidale, dotate di tracolla da portare però rigorosamente a spalla.

Quest’anno vanno di gran moda le borse che luccicano grazie a paillettes, inserti argentati o dorati. Via libera anche a borse e borsette realizzate con un finish lucido. Sono sfruttabili soprattutto per la sera e le occasioni speciali, ma non per forza. Infatti, escluse le full paillettes, borse lucide e brillanti si possono portare tranquillamente anche durante il giorno.

Dalle passate stagioni, torna la borsa shopper che esiste in moltissimi modelli, versioni e colori. Queste borse sono diventate un grande classico del guardaroba, tanto che tornano di stagione in stagione. Comodissima da indossare e portare, soprattutto per il giorno, la shopper può avere loghi a vista e stampe particolari. Chi è alla ricerca di una soluzione per modernizzarla, punti sui colori della stagione ovvero rosso e verde.

Dopo l’estate, continua il trend delle borse a secchiello ma per la stagione fredda si reinventa grazie a tonalità più calde, naturali, legnose.

