Tennis – Italia senza rivali, in Coppa Davis, dopo l’uscita di Spagna e USA: Azzurri favoriti per la conferma del titolo a 1,50 su Sisal.it

22 Novembre 2024

(Adnkronos) – Roma, 22 novembre 2024 – L’Argentina, complice una partita ai limiti della perfezione di Cerundolo e una giornata totalmente storta di Lorenzo Musetti, ci aveva creduto di poter eliminare l’Italia nei quarti di finale di Coppa Davis. Poi però è entrato in campo il numero 1 del mondo di tennis, al secolo Jannik Sinner. Settantaquattro minuti per battere Baez e poi, giusto per non farsi mancare nulla, il doppio con il suo amico Matteo Berrettini con il quale ha liquidato in due set la collaudata coppia Gonzalez-Molteni. L’Italia, al momento, è ancora più favorita per la conferma del titolo complice l’uscita, a sorpresa, di Spagna e Stati Uniti.

Secondo gli esperti Sisal il successo azzurro è offerto a bassa quota, 1,50 ma, prima di pensare ad alzare l’insalatiera, Sinner e compagni dovranno affrontare altri due ostacoli a partire dall’Australia sabato in semifinale. Va in scena dunque la rivincita della finale dello scorso anno quando l’Italia si impose con un netto 2-0: i ragazzi di Volandri ancora vincenti sono dati a 1,30, la rivincita degli aussie si gioca a 3,50. A Malaga andrà in scena la sfida numero 14 tra Italia e Australia: il bilancio è di 8-5 in favore dei canguri ma gli azzurri sognano di accorciare il gap.

Proprio i ragazzi di Hewitt, protagonista dell’ultimo successo australiano nel 2003, sono i primi antagonisti dell’Italia per vincere la Coppa Davis a 5,00.

Germania e Olanda, protagoniste dell’altra semifinale che vede gli olandesi leggermente favoriti a 1,72 contro il 2,00 dei tedeschi, partono come outsider: la squadra di Michael Kohlmann non vince il trofeo dal 1993 mentre gli olandesi sognano di giocare la finale per la prima volta.

