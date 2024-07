Tennis – Paolini a un passo da Wimbledon ma c’è l’ostacolo Krejčíková Jasmine Regina d’Inghilterra a 2,00 su Sisal.it

12 Luglio 2024

(Adnkronos) – Roma, 12 luglio 2024 – Due, o forse tre, set come nella splendida semifinale con la Vekic, per regalarsi, e regalare a tutti i tifosi italiani, un sogno. Due, o forse tre, set per diventa Regina d’Inghilterra a Wimbledon, prima azzurra a riuscire nell’Impresa, quella con la I maiuscola. Due, o forse tre, set per far sfoggiare a Jasmine Paolini quel sorriso contagioso che ha conquistato tutti, a cominciare dal pubblico londinese che l’ha eletta a propria beniamina. Sabato pomeriggio sul Centrale, probabilmente il campo da tennis più iconico e affascinante del mondo, la tennista italiana va a caccia di un sogno e punta ad emulare Francesca Schiavone e Flavia Pennetta che, prima di lei, hanno centrato un titolo Slam: la prima al Roland Garros, 2010, la seconda agli US Open, 2015, nella finale tutta tricolore con Roberta Vinci. Non sarà facile per Paolini ma la toscana è abituata a lottare e la sfida finale sarà con Barbora Krejčíková che, a sorpresa, ha sconfitto Elena Rybakina, campionessa qui due anni fa. Gli esperti Sisal vedono leggermente favorita la tennista ceca a 1,72 contro il 2,00 dell’attuale numero 5 del mondo. La bilancia pesa dalla parte della Krejčíková sia per una questione di esperienza a certi livelli, ha vinto il Roland Garros in singolare, tre anni fa, e ben 10 prove dello Slam in doppio. Inoltre la tennista di Brno ha trionfato nettamente nell’unico precedente tra le due, alle qualificazioni degli Australian Open ma sei anni fa.

Stavolta ci si attende una sfida intensa tanto che il risultato esatto di 2-1 si gioca a 3,60 per la Krejčíková mentre si sale a 4,75 per la Paolini. La ceca picchia più forte al servizio, almeno 4 ace per lei sono offerti a 1,85, ma è anche più portata a commettere errori tanto che vedere almeno 6 doppi falli è in quota a 1,75. Più equilibrato il gioco di Jasmine in questo fondamentale: servire almeno 3 ace si gioca a 2,20, mentre si sale a 2,40 per vederla incappare in almeno 3 doppi falli.

Doppi come due, o forse tre, set in cui Jasmine Paolini vuole toccare con mano quel sogno e entrare definitivamente nella leggenda. Ma anche, perché no, accompagnare quel sorriso contagioso a qualche lacrima di gioia che, in queste occasioni, ci sta sempre bene.

