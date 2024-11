Tennis –Sinner, favoritissimo per la vittoria alle Finals, insegue Lendl: l’azzurro in trionfo senza perdere un set a 3,00 su Sisal.it

15 Novembre 2024

(Adnkronos) – Roma, 15 novembre 2024 –Jannik Sinner senza freni. Il campione azzurro, numero 1 del ranking mondiale di tennis, non ha lasciato scampo a Daniil Medvedev nell’ultimo incontro della fase a gironi delle ATP Finals e vola in semifinale con un percorso netto dove non ha lasciato neanche un set agli avversari. Jannik va così a caccia non solo del primo successo tra i maestri ma anche di una leggenda come Ivan Lendl, ultimo ad aver vinto il torneo senza perdere neanche un set. Il fenomeno cecoslovacco, unico ad aver disputato 9 finali consecutive, di cui 5 vinte, al Masters oggi rinominato ATP Finals, sconfisse Noah, Gomez ed Edberg ai gironi e impose la sua legge a Mats Wilander, in semifinale, e a Boris Becker, nella sfida per il titolo. Gli esperti Sisal ritengono l’impresa alla portata di Sinner tanto che lo vedono trionfare, in maniera netta, a 3,00.

Escludendo la questione relativa ai set, il più forte giocatore del mondo vede la sua quota abbassarsi ancora visto che il successo di Jannik, il primo per un tennista italiano, si gioca a 1,50. Alle sue spalle sgomitano sia Alexader Zverev, trionfo a 5,00, che Carlitos Alcaraz, vittoria in quota a 7,50. Appaiono molto lontani al momento sia Taylor Fritz, dato a 12 e che riporterebbe il titolo negli Stati Uniti a distanza di 25 anni dal trionfo di Pete Sampras, che Casper Ruud: il successo del norvegese, finalista nel 2022, pagherebbe 33 volte la posta.

