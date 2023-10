Tenuta a Guangrao la cerimonia di apertura dell’edizione del 2023 della Festa del raccolto dei contadini cinesi (Dongying) e della Gran fiera autunnale del Fiume Giallo

Ottobre 10, 2023

– DONGYING, Cina, 9 ottobre 2023 /PRNewswire/ — Il 23 settembre si è tenuta nella contea di Guangrao, città di Dongying, provincia di Shandong, la cerimonia di inaugurazione della Festa del raccolto dei contadini cinese (Dongying) e della Gran fiera autunnale del Fiume Giallo, aventi come tema la celebrazione del raccolto e la promozione dell’armonia. Nel corso della cerimonia è stato annunciato l’elenco del 17° gruppo delle principali aziende impegnate nello sviluppo di soluzioni finalizzate all’industrializzazione dell’agricoltura operanti a Dongying, nonché l’elenco delle”Donne più belle delle aree rurali che stanno spianando la strada alla prosperità” a Dongying.

All’evento hanno partecipato varie contee e diversi distretti della città di Dongying che hanno esposto i loro prodotti agricoli unici alla Gran fiera autunnale del Fiume Giallo, allestita sotto forma di mercato. Secondo quanto riferito dall’Ufficiostampa del Governo popolare municipale di Dongying, le aree espositive includevano una speciale mostra di prodotti agricoli caratteristici e allestimenti illustranti i progressi compiuti nella modernizzazione dell’agricoltura e nella rivitalizzazione delle aree rurali, dando risalto al patrimonio culturale immateriale alla Gran fiera del Fiume Giallo. L’evento era inoltre inteso a educare il pubblico attraverso una serie di attività, tra cui sessioni di domande e risposte e iniziative di carattere educativo in materia di tecnologie agricole e in ambito legislativo. I contenuti proposti nel corso dell’evento erano diversificati e interessanti.

Negli ultimi anni, la contea di Guangrao, nella città di Dongying, ha assegnato priorità assoluta all’agricoltura e lo sviluppo rurale. La contea gestisce al momento una superficie stabile adibita alla produzione di grano di circa 445.000 ettari con una capacità produttiva di 470.000 tonnellate. Più di 40.500 ettari sono invece riservati all’orticoltura. La contea ospita più di 2.100 aziende agricole di nuova costituzione e 16 imprese agricole che detengono una posizione di leadership nel settore, il cui fatturato annuo supera i 100 milioni di yuan. Quasi il 40% dei villaggi della contea è stato designato come villaggi dimostrativi della bellezza delle aree rurali. Inoltre, cinque città sono state riconosciute come municipalità che apportano un contributo significativo al settore agricolo a livello sia provinciale che nazionale. Alla contea di Guangrao sono stati conferiti diversi riconoscimenti prestigiosi, tra cui i titoli di Contea nazionale avanzata nella produzione di grano, Contea dimostrativa nazionale per la meccanizzazione totale della produzione di colture chiave, Contea provinciale dotata di capacità robuste quanto a tecniche argricole moderne e Contea dimostrativa provinciale per le “Nuove sei industrie” nel settore dell’agricoltura.

In futuro, questo festival del raccolto fungerà da nuovo punto di partenza per la contea diGuangrao per l’ulteriore implementazione della strategia di rivitalizzazione delle aree rurali. Essa promuoverà lo sviluppo globale della catena dell’industria agricola, puntando alla creazione di pratiche agricole efficienti e di prodotti agricoli d’alta qualità, di aree rurali abitabili e favorevoli alle imprese e di agricoltori benestanti. Tali sforzi contribuiranno in misura significativa allo sviluppo di una città agricola resiliente e moderna.

Link agli allegati di immagini:Link: https://iop.asianetnews.net/view-attachment?attach-id=442589Didascalia: mostra di granchi dell’estuario del Fiume Giallo, un prodotto agricolo speciale.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2241929/Crab.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/tenuta-a-guangrao-la-cerimonia-di-apertura-delledizione-del-2023-della-festa-del-raccolto-dei-contadini-cinesi-dongying-e-della-gran-fiera-autunnale-del-fiume-giallo-301951107.html