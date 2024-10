Terni: Presentato il Progetto “We all love Ennio Morricone” rivolto ai giovani musicisti dei Conservatori di Terni e Perugia

11 Ottobre 2024

(Adnkronos) – Terni, 11 ottobre 2024. Si è tenuta al Palaterni di Terni la presentazione di “We all love Ennio Morricone” incontra i Giovani, un ambizioso progetto musicale ideato da Luigi Caiola per avvicinare i giovani musicisti dei Conservatori di Terni e Perugia all’opera del Maestro Ennio Morricone. Il progetto mira a creare un contatto diretto con le partiture originali di Morricone, attraverso workshop e concerti che coinvolgeranno i migliori studenti dei conservatori locali, affiancati da musicisti che hanno collaborato direttamente con il grande compositore.

Alla conferenza erano presenti, oltre a Luigi Caiola, il Maestro Ludovico Fulci, direttore musicale del progetto, e Marco Gatti, vicedirettore del Conservatorio di Terni. Ad aprire l’incontro è stata Ramona Morelli, direttrice generale di Umbria Forum, che ha sottolineato il forte legame tra la città di Terni e le iniziative culturali promosse dall’Umbria Forum. Morelli ha ricordato precedenti progetti come -Amores- e -Giulietta-, che hanno visto la collaborazione delle scuole di danza locali e del Conservatorio Briccialdi, ringraziando Caiola per aver scelto Terni come punto di partenza di questa nuova avventura dedicata a Morricone.

Caiola, visibilmente emozionato, ha raccontato l’origine del progetto, ricordando la sua lunga collaborazione con Morricone e l’importanza di trasmettere la sua musica ai giovani. “Ennio era un uomo severo e rigoroso, con una profonda formazione classica. Il coinvolgimento dei conservatori di Terni e Perugia è fondamentale per portare la sua musica alle nuove generazioni”, ha spiegato Caiola, sottolineando che il progetto non si limita a un semplice concerto, ma è un vero e proprio spettacolo teatrale-musicale con una componente narrativa tratta dal libro su Morricone.

Marco Gatti, vicedirettore del Conservatorio di Terni, ha ricordato il legame storico tra il Maestro e il conservatorio: “Nel 2015, quando il nostro istituto era in difficoltà, Morricone fu tra coloro che sottoscrissero la petizione per salvarlo. Oggi, come conservatorio statale, siamo onorati di poter partecipare a questo progetto”. Gatti ha anche sottolineato che molti dei musicisti storici di Morricone sono stati docenti del Conservatorio di Terni, rafforzando ulteriormente il legame tra l’istituto e l’opera del Maestro.

Ludovico Fulci, direttore musicale del progetto, ha raccontato la sua lunga collaborazione con Morricone, ricordando aneddoti e insegnamenti ricevuti dal Maestro, tra cui l’invito a “pensare alla musica come qualcosa che fluttua nell’aria, da usare per esprimere i sentimenti”. Fulci ha spiegato che l’obiettivo del progetto è far crescere i giovani musicisti, offrendo loro un’esperienza formativa che li porterà a eseguire brani di livello professionale, con un’attenzione particolare alla fedeltà delle orchestrazioni originali.

Il progetto prevede una serie di workshop e concerti che si terranno in Umbria tra novembre e dicembre 2024, con la creazione di un’orchestra composta da giovani musicisti umbri affiancati da musicisti storici di Morricone. Già a partire da fine ottobre, ci sarà un primo workshop presso il Conservatorio di Perugia, mentre il 21 ottobre si terrà un incontro pubblico intitolato -Incontrare Ennio-, per raccontare la genesi del progetto.

Il calendario di eventi culminerà nel concerto del 20 dicembre al Palaterni di Terni, con i biglietti già disponibili su Tickestone e Vivaticket. Il progetto è realizzato dall’Associazione Culturale Studiolab International, Impresa Sociale – E.T.S., con il sostegno di fondi del PR FESR 2021-2027 e il patrocinio dei Comuni di Terni, Città della Pieve, Assisi e Orvieto.

“We all love Ennio Morricone” non è solo un omaggio al grande compositore, ma un’opportunità formativa unica per i giovani musicisti, che potranno confrontarsi con il rigore e la bellezza della sua musica, eseguita come il Maestro stesso l’aveva pensata.

