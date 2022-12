Terra Cloud e Schneider Electric uniscono le forze per accelerare sulla sostenibilità dei Data Center

Dicembre 5, 2022

(Adnkronos) – Stezzano (Bg) 05 dicembre 2022 – Schneider Electric™, leader nella trasformazione digitale della gestione dell’energia e dell’automazione, ha annunciato l’ampliamento della Partnership strategica con Terra Cloud (Wortmann AG), uno dei principali operatori regionali di Data Center di colocation in Germania, con l’obiettivo di accelerare gli impegni di sostenibilità.

Ad oggi, Terra Cloud ha utilizzato la soluzione chiavi in mano del portafoglio EcoStruxureÔ for Data Centers di Schneider Electric, che le consente di raggiungere l’efficienza energetica in tutto il suo sito. Nell’ambito della sua strategia net zero, Terra Cloud prevede di passare al 100% di energia rinnovabile, fornita da impianti eolici e dal fotovoltaico (PV), sfruttando i vantaggi della nuova tecnologia di raffreddamento a liquido a immersione chassis-level.

Un leader locale

Terra Cloud, parte di Wortmann AG, gestisce un Data Center da 5 MW ad alta resilienza e tolleranza ai guasti a Hüllhorst, nel nord-ovest della Germania. Le sue strutture forniscono un’ampia gamma di servizi mission-critical per società cloud e piccole e medie imprese (PMI), tra cui colocation e hosting, Infrastructure-as-a-Service (IaaS) e Software-as-a-Service (SaaS), storage, Disaster Recover (DR) e back-up.

Sviluppando una Partnership strategica con Schneider Electric, l’azienda ha implementato uno dei Data Center di colocation più efficienti dal punto di vista energetico della regione e negli ultimi dieci anni ha registrato un’accelerazione della domanda da parte di Partner e clienti per i suoi servizi cloud e hosted. Ora, con l’aumento dei costi energetici in tutta l’area, l’azienda ha colto un’opportunità fondamentale per incrementare l’efficienza operativa ed energetica del suo Data Center, che tradizionalmente ha visto i clienti beneficiare di un risparmio del 20-30% quando si trasferiscono nelle sue strutture in hosting.

Accelerare l’efficienza e la sostenibilità

Per garantire i massimi livelli di resilienza ed efficienza, Terra Cloud è stato il primo fornitore di colocation in Europa a implementare ilgruppo di continuitàGalaxy VL di Schneider Electric con batterie agli ioni di litio, utilizzando la sua modalità eConversion brevettata per offrire un’efficienza del 99% senza compromettere la disponibilità. L’azienda si occupa anche di ricondizionare e riciclare la tecnologia nei propri Data Center, per garantire che i server e i componenti dell’infrastruttura possano essere avere una seconda vita.

Per migliorare l’efficienza, Terra Cloud utilizza l’architettura EcoStruxure for Data Centers di Schneider Electric che comprende comprende rack e PDU APC NetShelter SX, quadri elettrici a bassa e media tensione, sistemi di raffreddamento InRow e refrigeratori Uniflair, oltre a EcoStruxure IT Data Center Expert e Data Center Operations DCIM, con un sistema di gestione degli edifici (BMS) integrato, per controllo e monitoraggio in tempo reale.

Nell’ambito della sua nuova strategia di sostenibilità, l’azienda prevede di sfruttare la potenza dell’energia eolica e solare, passando da un mix che prevede l’80% di risorse rinnovabili e il 20% di risorse naturali, a un’alimentazione prodotta al 100% con energie rinnovabili. Inoltre, in collaborazione con Schneider Electric, realizzerà un prototipo per testare i vantaggi in termini di efficienza energetica e sostenibilità della tecnologia di raffreddamento a liquido a immersione a livello di telaio.

“In Terra Cloud, i nostri valori fondamentali sono sempre stati basati sulla resilienza, l’efficienza e un servizio da leader del settore, ed è nostro dovere continuare ad alzare l’asticella in termini di energia e sostenibilità”, ha dichiarato Martin Klein, CEO di Terra Cloud, (Wortmann AG). “Lavorando con Schneider Electric, sperimenteremo l’uso del raffreddamento a liquido per cercare una maggiore efficienza e lavoreremo con il nostro ecosistema locale per garantire che la nostra fornitura di energia sia il più affidabile, rinnovabile e sostenibile possibile”.

“Resilienza, efficienza e sostenibilità sono diventati punti focali del nostro settore ed è fondamentale esplorare tutte le possibilità per raggiungere zero emissioni nette”, ha dichiarato Vincent Barro, VP, Secure Power Division, Schneider Electric DACH (Germania, Austria e Svizzera). “Fin dall’inizio, abbiamo collaborato con Terra Cloud per supportare la progettazione tecnica e i requisiti di efficienza del loro sito e siamo lieti di sviluppare ulteriormente la nostra Partnership, mentre compiono questo importante passo avanti nel loro percorso di sostenibilità”.

Schneider Electric

L’obiettivo di Schneider Electric è consentire a tutti di utilizzare al meglio l’energia e le risorse, coniugando progresso e sostenibilità. Questo è ciò che definiamo, Life Is On.

La nostra missione è essere il tuo Partner digitale per la Sostenibilità e l’Efficienza. Guidiamo la trasformazione digitale integrando le migliori tecnologie mondiali per la gestione dei processi e dell’energia, prodotti di connessione tra endpoint e cloud, soluzioni di controllo, software e servizi per tutto il ciclo di vita; in questo modo, rendiamo possibile la gestione integrata di case, edifici, Data Center, infrastrutture e industrie.

Siamo la più locale delle aziende globali. Promuoviamo l’adozione di standard aperti e la creazione di ecosistemi di Partnership che condividano con noi uno scopo significativo e i nostri valori di inclusione e di responsabilizzazione delle persone.

www.se.com/it

Informazioni su Terra Cloud

Da 30 anni il nome Wortmann è sinonimo di prodotti e servizi nel settore della tecnologia dell’informazione forniti da un’azienda familiare internazionale di medie dimensioni. Con un fatturato di circa € 700 milioni nel 2017, WORTMANN AG è una delle aziende IT tedesche indipendenti di maggior successo. In qualità di produttore, distributore e fornitore di servizi cloud, i nostri 620 dipendenti servono oltre 15.000 rivenditori specializzati e fornitori IT in tutta Europa. Con TERRA CLOUD gestiamo il nostro data center in Germania. In qualità di Partner Microsoft Cloud OS Network e Intel Technology Partner, offriamo i nostri servizi di hosting, housing, IaaS e SaaS per le aziende. Attraverso la nostra distribuzione di servizi cloud, consentiamo anche l’acquisto di ulteriori servizi cloud pubblici. WORTMANN AG offre un’ampia gamma di servizi e garantisce quindi un utilizzo produttivo a lungo termine. In qualità di Partner finanziario nei settori del leasing, del noleggio e dell’acquisto superiore, possiamo anche rendere facilmente disponibili i prodotti richiesti.

www.wortmann.de

