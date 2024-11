Terza Edizione Premio Buone Pratiche 2024: Formula Ambiente S.p.A. vince con il progetto”Worklimate per la gestione del rischio caldo”

8 Novembre 2024

(Adnkronos) – Rimini, 08/11/2024. La terza edizione del Premio Buone Pratiche, promosso dalla Fondazione Rubes Triva in collaborazione con Utilitalia e Italian Exhibition Group, ha visto trionfare Formula Ambiente S.p.A. per il suo innovativo progetto “Worklimate per la gestione del rischio caldo”, un’iniziativa volta a garantire la sicurezza e il benessere dei lavoratori esposti a condizioni climatiche estreme.

Il premio è stato assegnato il 7 novembre, durante la Fiera di Ecomondo, uno degli eventi più importanti a livello nazionale dedicati alla sostenibilità e all’innovazione ambientale. L’azienda Formula Ambiente S.p.A. ha ricevuto il riconoscimento per l’adozione di soluzioni avanzate nella gestione del rischio da caldo, rispondendo così a un problema sempre più attuale legato al cambiamento climatico e alla salute dei lavoratori.Il progetto Worklimate integra, infatti, soluzioni smart, tra cui dispositivi di monitoraggio in tempo reale e strategie di protezione personalizzate, che permettono una gestione efficace delle condizioni di calore estremo sul luogo di lavoro.

La cerimonia di premiazione, che si è svolta presso lo stand della Fondazione Rubes Triva, ha visto la partecipazione del Direttore e del Presidente della Fondazione Rubes Triva, Giuseppe Mulazzi e Angelo Curcio e la partecipazione del Presidente di Utilitalia, Filippo Brandolini. Il premio ha rappresentato un importante momento di riflessione sulle buone pratiche adottate dalle aziende per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Il commento di Marcello Rosetti, Direttore HR Formula Ambiente Spa: “Il progetto “Worklimate per la gestione del rischio caldo” nasce con l’obiettivo di migliorare le condizioni di salute e sicurezza per i colleghi che lavorano all’aperto, spesso esposti a condizioni climatiche estreme. Il rischio termico, purtroppo, è un pericolo ancora troppo sottovalutato, ma sempre più rilevante, e per questo motivo è fondamentale imparare a gestirlo e a valutarlo correttamente. Per farlo, sono necessari strumenti adeguati e dati accurati. Con il nostro progetto, abbiamo voluto dare il nostro piccolo contributo, cercando di fornire soluzioni concrete a questo problema emergente. Abbiamo collaborato attivamente con l’INAIL e la Fondazione Rubes Triva, due realtà impegnate nella promozione della sicurezza e nella gestione dei rischi sul lavoro, per sviluppare e diffondere metodi efficaci nella prevenzione del rischio caldo”

La Fondazione Rubes Triva, da sempre impegnata nella promozione della sicurezza sul lavoro e della sostenibilità, ha espresso grande soddisfazione per l’impegno sociale dimostrato da tutte le aziende che hanno partecipato. Il premio rappresenta un riconoscimento alle aziende che si distinguono per l’adozione di misure concrete a favore della sicurezza, della salute dei lavoratori e della sostenibilità ambientale.

Sito Ufficiale:https://www.fondazionerubestriva.info/

Ufficio Stampa: stampa@fondazionerubestriva.it