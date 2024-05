The Adecco Group: RISULTATI DEL PRIMO TRIMESTRE 2024

8 Maggio 2024

Ulteriori forti guadagni di quote di mercato, esecuzione disciplinata

ZURIGO, 8 maggio 2024 /PRNewswire/ —

• Ricavi stabili su base annua, sovraperformanti rispetto ai mercati; crescita relativa dei ricavi di Adecco +600 pb

• Di GBU, Adecco, +1% su base annua, di cui APAC +14%, Sud Europa ed EEMENA +8%, DACH +7%; LHH -5%, con transizione di carriera e mobilità +9%; Akkodis -2%, con consulenza +5%

• Buon margine lordo del 19,8%, +20 pb su base trimestrale, -100 pb su base annua, che riflette principalmente l’attuale mix di business; determinazione di prezzi

• Spese SGAV, escl. misure una tantum, 978 milioni di euro, che riflettono forti risparmi su spese generali e amministrative, attenzione alla produttività

• Margine EBITA resiliente del 2,8% escl. una tantum, -30 pb su base annua, o -10 pb su base annua se si esclude l’impatto derivante dalla tempistica dei ricavi della joint venture FESCO, con sviluppi del margine lordo sostanzialmente mitigati da una rigorosa disciplina dei costi

• Risultato operativo €122 milioni, -12% su base annua, valuta costante; utile netto €73 milioni, -20% su base annua

• EPS base €0,44, -20% su base annua; EPS rettificato €0,59, -18% su base annua

• Performance di cassa migliorata: flusso di cassa disponibile +€72 milioni su base annua, conversione di cassa 73%

• Sulla buona strada per garantire un risparmio netto di circa 150 milioni di euro su spese generali e amministrative, in termini di run-rate, a metà del 2024

Denis Machuel, CEO di Adecco Group, ha commentato:

“Il gruppo ha dimostrato forti progressi operativi nel primo trimestre. Abbiamo raggiunto la stabilità delle entrate e mantenuto una ferma disciplina dei prezzi in condizioni di mercato difficili, promuovendo al contempo un ulteriore miglioramento dei costi in tutta l’azienda. Adecco ha ottenuto notevoli guadagni in termini di quote di mercato con un buon margine lordo. Akkodis ha dovuto affrontare difficoltà in termini di personale tecnico, ottenendo al contempo una solida crescita nella sua attività di consulenza di maggior valore, che ha aumentato la redditività complessiva. All’interno di LHH, Career Transition ed Ezra hanno ancora una volta sovraperformato e l’azienda ha registrato un miglioramento del margine. Rimaniamo concentrati sugli elementi sotto il nostro controllo: sovraperformance competitiva ed espansione delle quote di mercato, insieme alla disciplina dei costi. Il programma di risparmio G&A è sulla buona strada e, allo stesso tempo, il Gruppo sta preservando le risorse, ove opportuno, per garantire di poter sfruttare rapidamente la futura ripresa del mercato.”

