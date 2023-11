The Adecco Group: RISULTATI DEL TERZO TRIMESTRE 2023

Novembre 2, 2023

ANNUNCIO AD HOC ai sensi dell’articolo 53 regole di quotazione dello SIX Swiss Exchange

ZURIGO, 2 novembre 2023 /PRNewswire/ — RISULTATI DEL TERZO TRIMESTRE 2023

Forte aumento delle quote di mercato, miglioramento della redditività

Denis Machuel, AD di Adecco Group, ha commentato:

“In un contesto macroeconomico difficile, il gruppo ha registrato una buona crescita e una performance relativa dei ricavi più forte, con un EBITA rafforzato. Adecco ha guadagnato quote in ogni regione, con un’espansione dei margini ottenuta attraverso una disciplina dei prezzi, aumenti di produttività e un buon controllo dei costi. Adecco Nord America ha mostrato ulteriori segnali positivi di progresso e ha raggiunto la redditività. Akkodis ha continuato ad espandere la propria attività di consulenza, gestendo attivamente la significativa recessione del mercato del personale tecnologico. Ciò, unito agli aumenti di produttività e alla fornitura di sinergie, ha portato a una maggiore redditività. LHH ha ottenuto un forte margine, con una crescita molto buona sia nella transizione professionale che in Ezra.

Stiamo migliorando costantemente la nostra attività man mano che seguiamo sistematicamente il nostro piano basato su semplificazione-esecuzione-crescita. Insieme al nostro team dirigenziale, non vedo l’ora di avere di più da dire in merito ai nostri piani per rafforzare ulteriormente le prestazioni di The Adecco Group in occasione del nostro prossimo Capital Markets Day.”

