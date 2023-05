The Adecco Group: risultati primo trimestre 2023

Maggio 4, 2023

– ANNUNCIO AD HOC ai sensi dell’art. 53 del Regolamento sulle quotazioni di SIX Swiss Exchange

ZURIGO, 4 maggio 2023 /PRNewswire/ — Risultatiprimo trimestre 2023

Incremento della quota di mercato, crescita degli utili e del margine lordo

RISULTATI DEL PRIMO TRIMESTRE

Denis Machuel, CEO del Gruppo Adecco, ha commentato:

“Il Gruppo ha ottenuto un’ottima performance nel primo trimestre, rispettando il nostro piano, con una crescita che ha continuato a superare il mercato e un margine lordo che è rimasto leader nel settore. In Adecco, abbiamo ottenuto ulteriori significativi aumenti di quota con performance superiori in molte aree geografiche chiave, mentre i prezzi dinamici e i miglioramenti della produttività hanno mantenuto la redditività a un livello solido. Akkodis ha mantenuto buone performance, anche in seguito al calo del personale tecnologico negli Stati Uniti, e il team ha sfruttato le nuove capacità tecnologiche e ingegneristiche combinate per aggiudicarsi importanti contratti di consulenza, con una solida pipeline attiva. In LHH, la nostra attività di transizione professionale si è occupata attivamente di ulteriori progetti di ristrutturazione aziendale che hanno portato a livelli record di prestazioni, mentre Ezra, la nostra attività di coaching digitale, ha registrato un’eccellente crescita.

Guardando al futuro, esistono ancora diverse aree che necessitano di ulteriore attenzione e su cui siamo pienamente concentrati, pur rimanendo agili e reattivi alle condizioni di mercato. Nel complesso vediamo un forte slancio dal nostro piano Semplifica-Esegui-Cresci; i nostri team sono parimenti concentrati sul raggiungimento di una significativa riduzione delle spese G&A, che prevediamo inizierà a fluire nel secondo semestre, guidando al contempo la crescita e la quota di mercato.”

