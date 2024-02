The Brattle Group annuncia 10 nuove promozioni al ruolo di Principal

Febbraio 7, 2024

BOSTON, 7 febbraio 2024 /PRNewswire/ — The Brattle Group è lieto di annunciare la recente promozione al ruolo di Principal di 10 esperti: Dr. Can Çeliktemur, Dr. Charlie Gibbons, Dr. Lucrezio Figurelli, Dr. Yingzhen Li, Mame Maloney, Dr. Nguyet Nguyen, Ilinca Popescu, Dr. Shastri Sandy, Chris Wall e Jake Zahniser-Word.

“L’anno scorso queste nove persone hanno superato tutte le aspettative nel coltivare le loro competenze e fornire ai clienti un servizio eccezionale su questioni riguardanti servizi finanziari, norme concernenti le utility, leggi antitrust e concorrenza, governance societaria e altro ancora”, ha dichiarato Torben Voetmann, Presidente e Principal di Brattle. “Inoltre, incarnano i quattro principi fondamentali di Brattle – sviluppo, collegialità, qualità e sostenibilità – in tutto ciò che fanno e rappresentano lo straordinario management dell’azienda. Guardiamo con fiducia ai contributi che questi esperti apporteranno nei prossimi anni”.

I nuovi Principal:

