The Encore Classical Music Festival – Il nuovo momento di spicco del Calendario degli eventi di Marbella

Giugno 16, 2022

A luglio Zubin Mehta e il Maggio Musicale Fiorentino eseguiranno la Nona di Beethoven

MARBELLA, Spagna, 16 giugno 2022 /PRNewswire/ — The Encore Classical Music Festival annuncia il suo evento in anteprima e la sua prima produzione: il 20 luglio 2022, l’Orchestra e il Coro del Maggio Musicale Fiorentino e il suo famosissimo direttore, il Maestro Zubin Mehta, saliranno sul palcoscenico di Marbella. Oltre 150 musicisti e artisti tra i più famosi al mondo offriranno una monumentale performance dal vivo della Nona sinfonia di Beethoven. L’evento si svolge nella rinnovata Arena di Marbella, un luogo spettacolare e sfondo perfetto per il più grande spettacolo all’aperto della Costa del Sol.

“La nostra missione è produrre esperienze di musica dal vivo da ricordare per tutta la vita”, afferma Sophie de Borbón-Karoly, managing director e supervisore di The Encore. Galà, concerti, opere e balletti: nei prossimi anni saranno inserite nei lavori numerose produzioni, dato che The Encore si propone di diventare uno dei festival di musica classica più importanti al mondo, ospitando solisti e orchestre di alto profilo in una delle destinazioni più ambite del pianeta. Grazie a The Encore, si esibiranno a Marbella artisti locali, star internazionali e giovani talenti. Il festival offrirà inoltre opportunità di incontro con artisti famosi, workshop ricchi di ispirazione e seminari musicali.

Massimo Giordano sarà il responsabile della direzione artistica di The Encore. Il cantante lirico italiano si è guadagnato il rispetto del mondo della musica classica e il riconoscimento globale nel corso di una carriera di successo durata 30 anni. Metterà al servizio del nuovo festival le sue conoscenze e la sua visione unica dell’arte musicale. “Quest’anno iniziamo con un capolavoro di musica classica e una delle più grandi sinfonie di tutti i tempi. È un grandissimo onore e un privilegio avere il Maestro Zubin Mehta a dirigere il nostro primo concerto qui a Marbella”, ha dichiarato Giordano.

Il concerto, che si terrà il 20 luglio 2022, è un evento in anteprima del nuovo festival di Marbella e una data di spicco nel calendario degli eventi culturali. Amanti della musica classica, VIP e influencer, condivideranno l’esperienza del più importante red carpet event della stagione in Costa del Sol. Si prevede che i biglietti per l’evento andranno rapidamente esauriti. I biglietti possono essere acquistati in tutti i centri El Corte Ingles e anche online www.elcorteingles.com, www.entradas.com e www.the-encore.live

Il sito web ufficiale del festival è www.the-encore.live

