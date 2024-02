The Fool rivoluziona l’analisi dei trend di TikTok: nasce Capture the Pulse

Febbraio 16, 2024

(Adnkronos) – In Partnership con ViralMoment, The Fool lancia un nuovo strumento per esplorare i Trend di TikTok

Milano, 16 febbraio 2024. The Fool, leader nel settore della digital intelligence, cambia le regole del gioco per tutti i professionisti del digitale e lancia “Capture the Pulse”, un framework all’avanguardia nell’analisi dei trend sui social media, con un focus specifico su TikTok. In uno scenario dominato dai video brevi, che hanno rivoluzionato il modo in cui le persone consumano e condividono i contenuti, intercettare i trend all’interno di una piattaforma dinamica come TikTok può fare la differenza. Questa nuova tecnologia offre ai professionisti del digitale strumenti avanzati per attività di trend discovery e creazione di strategie data-driven live: intercetta i contenuti più rilevanti nel momento esatto in cui sono di tendenza. Con “Capture the Pulse”, i brand possono ora accedere a report che identificano le opportunità di engagement su TikTok. Questo permetterà ai brand di prendere decisioni informate sulla creazione di contenuti, sul loro posizionamento e sulle strategie di marketing, assicurando che le loro campagne siano sempre rilevanti, tempestive e in risonanza con il pubblico di TikTok. “Capture the Pulse” sancisce la partnership tra The Fool e ViralMoment, esclusiva per il mercato italiano. Con sede a Menlo Park, ViralMoment monitora oltre 1 miliardo di video TikTok ed utilizza l’AI per analizzare in profondità i contenuti leggendone i testi, studiandone i frame e trascrivendone il parlato. La tecnologia di ViralMoment offre la possibilità di rilevare tendenze emergenti, monitorare influencer e brand, andando oltre i semplici hashtag, ma garantendo insights unici sui trend di TikTok. “Nell’universo digitale, la capacità di anticipare e plasmare i trend non è solo una competenza, ma l’unica modalità per avere successo. Con “Capture the Pulse”, frutto della collaborazione tra The Fool e ViralMoment, abbiamo creato un vero e proprio framework che permette ai brand la possibilità di inserirsi in maniera proattiva nel dialogo culturale del momento. Abbiamo ideato “Capture the Pulse” per decodificare l’ecosistema di TikTok, trasformandolo da labirinto a giardino navigabile perché crediamo fermamente nella potenza dei dati per anticipare le curve del mercato – Matteo Flora, fondatore di The Fool.

“La collaborazione tra ViralMoment e The Fool segna un’epoca di trasformazione digitale, dove l’intelligenza artificiale incontra l’intuizione umana per svelare i segreti dei trend di TikTok. Con “Capture the Pulse”, stiamo aprendo un nuovo capitolo nella narrazione digitale, offrendo agli strategist l’opportunità unica non solo di osservare ma anche anticipare e influenzare i movimenti culturali in tempo reale. Come fondatrice di ViralMoment, sono entusiasta di vedere come questa partnership potenzierà la capacità dei nostri clienti di connettersi con il loro pubblico in modi sempre più significativi e impattanti.” – Chelsie Hall, fondatrice di ViralMoment.

Il lancio di “Capture the Pulse” si accompagna alla nascita della newsletter dedicata: un aggiornamento mensile gratuito sui trend di TikTok in Italia. La newsletter offre la possibilità di vedere il framework di “Capture the Pulse” all’opera grazie all’invio di report dedicati sulle ultime tendenze di consumo ed entertainment, sui creator più rilevanti, i formati e i sounds più virali.

Per maggiori informazioni:

Per iscriversi alla newsletter di “Capture the Pulse” cliccare qui

Per ulteriori informazioni su “Capture the Pulse” e la partnership con ViralMoment, contatta The Fool all’indirizzo hello@thefool.it o visita il sito web all’indirizzo https://thefool.it/