THE HOUSE OF HARRY WINSTON APRE UNA NUOVA BOUTIQUE A HANGZHOU, CINA

Febbraio 13, 2024

HANGZHOU, Cina, 13 febbraio 2024 /PRNewswire/ — The House of Harry Winston, il brand di lusso internazionale che prende il suo nome dal leggendario “Re dei diamanti”, è lieto di annunciare l’apertura del suo più recente negozio a Hangzhou, Cina. Situato al primo piano della prestigiosa Torre di Hangzhou, nel dinamico centro del distretto commerciale di Wulin, il nuovo negozio da 140 metri quadri ospiterà le raffinate collezioni di orologi e gioielli, compresi i diamanti più pregiati e le pietre più rare e preziose oggi disponibili.

“Onorata per la sua ricca tradizione storica e culturale, Hangzhou, l’attuale capitale della Provincia di Zhejiang, è uno dei centri economici e culturali più dinamici della Cina, con un incredibile spirito vibrante”, spiega Nayla Hayek, Ceo di Harry Winston, Inc. “L’apertura dellanuova boutique Harry Winston segna il lancio dell’ottavo negozio in Cina e porta l’eredità intramontabile della maison in una città che vanta oltre duemila anni di storia”.

Il nuovo negozio dà il benvenuto agli ospiti con una facciata in travertino di un bellissimo color crema, messa in evidenza da quattro lampade a cubo a livello della strada, mentre l’entrata all’interno della torre presenta l’iconico passaggio con cancello abbellito con i caratteristici rosoni dorati.

L’ambiente interno rispecchia la tradizione eterna della maison unita a un fascino moderno. Una tavolozza di tenui grigi e grigio-bruni si aggiunge al tepore e alla serenità dello spazio, mentre mobili antichi e lacche dal design su misura, lampadari unici e sontuosi addobbi in seta rispecchiano una variazione del tradizionale stile Winston. L’elegante layout presenta aree dedicate per i pregiati orologi e gioielli della Maison, collezioni da sposa e gioielli di qualità eccezionale oltre a lussuose sale private per i potenziali acquirenti che assicurano l’esperienza di shopping discreta e altamente personalizzata per la quale la maison è nota.

INFORMAZIONI SU HARRY WINSTON

Fondata a New York City nel 1932, The House of Harry Winston continua a stabilire lo standard per i gioielli più pregiati disponibili sul mercato e l’orologeria di fascia alta. Dall’acquisizione di alcune delle pietre preziose più famose al mondo – Jonker, Hope, Winston Legacy e i diamanti Winston blue – per adornare le donne più famose di Hollywood sul red carpet, da oltre ottant’anni Harry Winston è un simbolo di ciò che rimane ineguagliato.

