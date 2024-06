The House of Suntory annuncia che l’attrice Elle Fanning sarà la protagonista della vignetta della campagna “Come Alive with the Seasons” di Roku Gin, realizzata dalla direttrice artistica Sofia Coppola

17 Giugno 2024

Questa collaborazione porterà sotto i riflettori Roku Gin e mostrerà l’essenza dello shun, il culmine di ogni stagione.

NEW YORK, 17 giugno 2024 /PRNewswire/ — Roku Gin di The House of Suntory annuncia la collaborazione con l’attrice di fama mondiale Elle Fanning e la regista Sofia Coppola per creare la vignetta di campagna che verrà lanciata oggi. La collaborazione con due dei nomi più importanti del cinema è il cuore della campagna “Come Alive with the Seasons” di Roku Gin, che invita le persone a vivere il meglio di ogni stagione.

Roku Gin è un’articolazione del concetto giapponese di shun, il momento in cui la natura è al suo apice di vivacità e vitalità. Distillato in Giappone con rigorosa attenzione ai dettagli, Roku è la miscela perfetta di aromi freschi e floreali. Il profilo aromatico del gin si ottiene bilanciando sei botaniche giapponesi con otto botaniche tradizionali del gin. I sei prodotti botanici di Roku includono il fiore di Sakura, la foglia di Sakura, il tè Sencha, il tè Gyokuro, il pepe Sansho e la buccia di Yuzu, ciascuno raccolto al culmine della stagione. Un esclusivo processo di distillazione multipla ottiene il meglio da ciascuno di essi.

Con l’amica di lunga data Elle Fanning come musa ispiratrice, Sofia Coppola usa la sua magistrale direzione creativa per catturare magnificamente la storia di Roku Gin. La vignetta della campagna intesse perfettamente la rinomata natura giapponese, influenzata dalle sei distinte piante botaniche di Roku, con le sue tradizioni profondamente radicate e la cultura dei distillati sinonimo di The House of Suntory; questo contenuto trascende la semplice narrazione.

Questa vignetta della campagna desidera a servire uno scopo più grande: incoraggiare gli spettatori più esigenti di tutto il mondo ad apprezzare le intense e fugaci stagioni che li circondano in un mondo digitale frenetico: il valore condiviso nella cultura giapponese dietro celebrazioni stagionali come Hanami e la creazione di Roku Gin. La vignetta è stata svelata ieri durante l’evento “Come Alive with the Seasons” del Roku Gin a New York City e ora può essere vista sul sito web di The House of Suntory qui. Sofia Coppola ed Elle Fanning sono state raggiunte da ospiti illustri per festeggiare.

Fanning ha dichiarato: “È fantastico collaborare con Roku Gin di The House of Suntory. Il loro impegno nei confronti di artigianato, natura e attenzione ai dettagli è il motivo per cui Roku Gin è fonte di ispirazione. E lavorare di nuovo al fianco della mia amica Sofia per illustrare il bellissimo concetto di shun attraverso la vignetta della campagna Come Alive with the Seasons di Roku Gin è stato particolarmente speciale per me.”

Il drink consigliato è un Roku Gin & tonic, con una parte di Roku Gin e tre parti di acqua tonica, decorato con zenzero appena tagliato e servito con ghiaccio in un bicchiere highball.

All’inizio di quest’anno, Roku Gin di The House of Suntory ha debuttato con la Festival Collection; la versione in edizione limitata del Roku Gin Sakura Bloom Edition è la prima edizione di questa collezione. Questa offerta limitata rende omaggio al fiore Sakura, la cui natura delicata e la fioritura effimera affascinano il Giappone ogni primavera. Realizzato utilizzando fiori di Sakura appena raccolti al massimo della freschezza, il Roku Gin Sakura Bloom Edition è ispirato all’Hanami. Durante questo rinomato festival primaverile, i giapponesi si riuniscono nei parchi per godersi la vivace ma breve stagione della fioritura dei Sakura. L’uso di Sakura conferisce un elegante gusto floreale con note sapide, mentre il design del packaging in edizione limitata incarna lo spirito del festival.

La House of Suntory iniziò con la fondazione della distilleria Yamazaki nel 1923, la più antica distilleria di whisky di malto nella storia del Giappone. Sin dalla sua fondazione, The House of Suntory produce liquori di livello mondiale ed è nota, oltre al Roku Gin, per Yamazaki®, Hibiki®, Hakushu®, Chita®, Kakubin®, Toki®, Ao World Whisky®, Legent® e Haku® Vodka. Dopo il successo della campagna per il centesimo anniversario festeggiato lo scorso anno, che comprendeva diverse innovative versioni di whisky in edizione limitata, The House of Suntory non vede l’ora di innovare gli alcolici giapponesi per gli anni a venire.

Informazioni su The House of Suntory Dal 1923, Suntory è nota come pioniera del whisky giapponese grazie alla sua House of Master Blenders e alla loro arte di miscelazione. Il fondatore Shinjiro Torii costruì la prima distilleria di whisky di malto del Giappone a Yamazaki e l’eredità di Suntory continuò con il figlio di Torii e secondo Master Blender di Suntory, Keizo Saji, che continuò a fondare distillerie tra cui la distilleria Hakushu. Mentre le generazioni dei maestri miscelatori di Suntory si susseguono, il whisky Suntory rimane fedele al rispetto della tradizione e all’innovazione. The House of Suntory è stata nominata quattro volte distilleria dell’anno all’International Spirits Challenge di Londra, nel Regno Unito (2010, 2012, 2013, 2014). I whisky Suntory sono delicati, raffinati e complessi. Il portafoglio comprende Yamazaki®, Hibiki®, Hakushu®, Chita®, Kakubin®, Toki® e Ao®. Il portfolio di House of Suntory offre anche il gin giapponese Roku e la vodka giapponese Haku. Realizzati utilizzando ingredienti giapponesi dai maestri artigiani di The House of Suntory, Roku Gin e Haku Vodka rappresentano la natura e lo spirito del Giappone. L’anno scorso, il Suntory Whisky ha festeggiato cento anni di innovazione nel whisky, una pietra miliare non solo per la storia del marchio, ma per la cultura giapponese degli alcolici nel complesso. Per celebrare questo anniversario, The House of Suntory ha lanciato la sua campagna del centenario per tutto il 2023.

Informazioni su Suntory Global Spirits In qualità di leader mondiale nel settore degli alcolici premium, Suntory Global Spirits ispira lo splendore della vita, creando esperienze ricche per le persone, in armonia con la natura. Noto per la produzione artigianale di whisky premium, tra cui Jim Beam® e Maker’s Mark®; whisky giapponesi, tra cui Yamazaki®, Hakushu®, Hibiki® e Toki™; e marchi leader di scotch tra cui Laphroaig® e Bowmore®, Suntory Global Spirits produce anche marchi leader come la tequila Tres Generaciones® ed El Tesoro®, il gin Roku™ e Sipsmith® ed è leader mondiale nei cocktail pronti da bere, con marchi premium come -196 e On The Rocks™. Società globale con circa 6.000 dipendenti in quasi 30 paesi, Suntory Global Spirits è guidata dai suoi valori fondamentali di Growing for Good, Yatte Minahare e Giving Back to Society. La strategia di sostenibilità Proof Positive dell’azienda prevede obiettivi e investimenti ambiziosi per promuovere un cambiamento sostenibile e avere un impatto positivo sul pianeta, sui consumatori e sulle comunità. Con sede a New York City, Suntory Global Spirits è una filiale di Suntory Holdings Limited del Giappone. Per ulteriori informazioni, visitare www.suntoryglobalspirits.com e www.drinksmart.com.

Consuma responsabilmente.

Roku Gin*, 43% Alc./Vol. ©2024 Beam Suntory Import Co., Chicago, IL. *Festival Collection, Sakura Bloom Edition

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2437036/NEW_SIZE_Roku_Gin_Elle_Fanning_Campaign_Image.jpgFoto – https://mma.prnewswire.com/media/2438619/Sofia_Coppola_Elle_Fanning_Roku_Gin.jpgFoto – https://mma.prnewswire.com/media/2437035/Roku_Gin_and_Tonic.jpgLogo – https://mma.prnewswire.com/media/2437034/Roku_Gin_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/the-house-of-suntory-annuncia-che-lattrice-elle-fanning-sara-la-protagonista-della-vignetta-della-campagna-come-alive-with-the-seasons-di-roku-gin-realizzata-dalla-direttrice-artistica-sofia-coppola-302174339.html