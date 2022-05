The Nemesis porta Rai Cinema nel Metaverso

Maggio 24, 2022

(Adnkronos) – Grazie alla partnership con Rai Cinema nasce nel Metaverso The Nemesis uno spazio completamente dedicato al cinema il cui primo protagonista sarà Diabolik.

Roma, 24 maggio 2022, The Nemesis, la piattaforma italiana di intrattenimento che offre esperienze innovative in realtà virtuale, porta Rai Cinema nel Metaverso. Un connubio perfetto e ancora poco esplorato quello tra cinema e metaverso, presentato nel corso del Festival di Cannes 2022.

Una partnership che permetterà da oggi agli utenti di The Nemesis di immergersi in uno spazio completamente dedicato al cinema nel metaverso. Sarà possibile vedere gratuitamente contenuti cinematografici, vivere eventi in streaming e interagire con poster e oggetti iconici del cinema per un’esperienza esclusiva e coinvolgente ed esplorare, attraverso il proprio avatar, l’isola di Rai Cinema. Uno spazio sarà dedicato anche al Museo Nazionale del Cinema con la possibilità di visitare la mostra 3D ispirata al film di Diabolik.

Rai Cinema si dimostra ancora una volta pioniere nel settore, dopo il lancio nel 2019 di una App VR tutta italiana, offre oggi con The Nemesis la possibilità di vivere un’esperienza innovativa nel metaverso con una modalità di accesso e di gioco ancora più semplice e intuitiva, adatta ad un pubblico più ampio.

Gli appassionati di cinema e tecnologia di tutto il mondo, sono invitati in uno speciale ambiente virtuale ispirato alle location dei festival cinematografici: il tipico red carpet, i paparazzi, il foyer, la sala stampa.

Per vivere l’esperienza, bastano uno smartphone o un computer ed una connessione internet, nessun visore o complicati programmi da installare.

Gli utenti potranno divertirsi con l’esclusivo avatar di Diabolik, appositamente disegnato e animato per richiamare le movenze del famoso personaggio dei fumetti che appassiona generazioni di lettori.

I giocatori potranno provare le loro abilità con una missione tipica di Diabolik, da giocare in modalità notturna: il furto della Stella della Mole e la fuga attraverso i tetti della location del Festival. L’esperienza è costruita perché possa essere fruita da tutti, non bisogna essere per forza giocatori professionisti per godere dell’evento.

Per presentare questa iniziativa, in occasione dell’incontro che si è tenuto a Cannes il 23 maggio, i giornalisti e tutti gli invitati sono stati omaggiati di uno speciale NFT Raicinema2500pics, il primo Nft di Rai Cinema realizzato in collaborazione con ConsenSys, partner tecnologico di The Nemesis e azienda leader dell’intero settore Web3.

Ispirato alla celebre opera di Beeple è un collage di foto di alcuni festival ed eventi di cui Rai Cinema è stata protagonista. Credits: fotografie di Rocco Giurato, artwork a cura di Brivido & Sganascia.

“Collaborare con un partner aperto e innovativo come Rai Cinema è per noi una grande opportunità e l’occasione di mostrare al grande pubblico in che modo il metaverso può reinterpretare il concetto di intrattenimento attraverso esperienze incentrate sulla gamification. E questo è solo l’inizio: abbiamo in serbo nuove ed eccitanti avventure!” – dichiara Alessandro De Grandi, Founder e CEO di The Nemesis

Per accedere all’evento nel metaverso basterà semplicemente collegarsi qui con il proprio smartphone o dal browser Chrome o Firefox del computer. https://thenemesis.io/reserved-rai-cinema-cannes

Maggiori Informazioni

The Nemesis è la piattaforma di intrattenimento che offre esperienze innovative in realtà virtuale. Numerosi brand e influencer internazionali hanno già scelto The Nemesis per aumentare l’engagement delle proprie community con gameplay divertenti, sfide a premi ed eventi live ambientati in metaversi sempre nuovi e sorprendenti. La qualità della tecnologia e la semplicità di utilizzo sono i punti di forza della piattaforma, che è accessibile dal browser del pc o tramite app iOS e Android.

Sito

https://thenemesis.io/

Download per App Android

https://play.google.com/store/apps/details?id=io.thenemesis.android

Download per App iOS

https://apps.apple.com/it/app/the-nemesis/id1550123242

