THE PENINSULA ISTANBUL VINCE IL ONE TO WATCH AWARD, PARTE DEI RICONOSCIMENTI THE WORLD’S 50 BEST HOTELS 2024

3 Settembre 2024

Inaugurato nel 2023 nell’ambito del nuovo progetto di Galataport, The Peninsula Istanbul è composto da quattro eleganti edifici affacciati sul lungomare di uno dei quartieri più antichi della città

LONDRA, 3 settembre 2024 /PRNewswire/ — The Peninsula Istanbul, sulle rive del Bosforo, nello storico quartiere di Karaköy, è il vincitore del One To Watch Award, che anticipa l’edizione 2024 dei The World’s 50 Best Hotels. Il riconoscimento viene assegnato a un hotel emergente che ha catturato l’attenzione dei 600 membri dell’Academy e del settore in generale, e che è stato identificato dal team dei 50 Best come potenzialmente in grado di comparire in una futura edizione della classifica The World’s 50 Best Hotels.

Si tratta del secondo dei due riconoscimenti speciali annunciati prima della cerimonia ufficiale di premiazione del 17 settembre 2024, presso la storica Guildhall di Londra.

The Peninsula Istanbul comprende un complesso di edifici, tra cui monumenti storici protetti risalenti agli inizi del XX secolo. The Lobby, una struttura accuratamente rimodernata dotata di una facciata in vetro, è stato il primo moderno terminal crociere della Turchia, realizzato negli anni ’40. Le 177 opzioni di soggiorno comprendono 138 camere e 39 suite, tra cui The Peninsula Suite, una delle più spaziose della città. Questa include un hammam privato, palestra, una sala proiezioni, balconi e una piscina privata sul tetto. Dalla maggior parte delle camere si gode di una vista sul Bosforo e sui tetti del centro storico di Istanbul.

Emma Sleight, responsabile editoriale di The World’s 50 Best Hotels, commenta: “Le aperture di hotel di questo calibro e prestigio non sono frequenti, e il lancio di The Peninsula Istanbul ha realmente entusiasmato tutto il settore. Gli edifici storici sono stati adattati con sensibilità e in modo fluido, senza comprometterne il carattere. Il gruppo The Peninsula è tra i più antichi marchi alberghieri di lusso, con l’inaugurazione del suo primo hotel nel 1928; questa struttura perpetua una tradizione di eccellenza e si impone come punto di riferimento per il futuro. È per questo che l’hotel The Peninsula Istanbul si è aggiudicato questo premio”.

Jonathan Crook, amministratore delegato di The Peninsula Istanbul, dichiara: “Il riconoscimento rappresenta un’eccezionale conferma del livello incredibile di impegno, dedizione e passione del nostro team. La risposta di chi ha provato in prima persona la nostra ospitalità sottolinea che siamo sulla strada giusta, soprattutto considerando che la nostra apertura è recente. Il premio ci colloca orgogliosamente al centro dell’eccellenza mondiale nel settore”.

