THE WORLD’S 50 BEST BARS SVELA L’ELENCO DEI BAR CHE SI SONO CLASSIFICATI NELLE POSIZIONI 51-100

8 Ottobre 2024

LONDRA, 8 ottobre 2024 /PRNewswire/ — The World’s 50 Best Bars 2024, sponsorizzato da Perrier, ha pubblicato la classifica delle posizioni 51-100. Stilata da una giuria formata da oltre 700 professionisti indipendenti esperti di drink, rinomati bartender e leader del settore, accanto a pluripremiati giornalisti e specialisti di cocktail, l’elenco esteso anticipa la presentazione di The World’s 50 Best Bars 2024, in programma per il 22 ottobre a Madrid.

L’elenco delle posizioni 51-100 in sintesi

Estendendo la lista alle posizioni 51-100, 50 Best vuole mettere in risalto uno quadro ancora più ampio dei migliori cocktail bar e delle città all’avanguardia nella mixologia, oltre che celebrare l’eccellenza del settore su una scala ancora maggiore.

Emma Sleight, responsabile editoriale di The World’s 50 Best Bars, afferma: “Siamo davvero entusiasti di poter nuovamente puntare i riflettori sui bar più straordinari del mondo con la pubblicazione dell’elenco delle posizioni 51-100. Si tratta di una classifica ampliata che ci offre un’ulteriore opportunità di celebrare, su scala ancora maggiore, l’instancabile dedizione e l’impareggiabile ospitalità dei migliori bar del mondo”.

Le nuove aggiunte includono Kwãnt Mayfair di Londra (No.52), Cat Bite Club di Singapore (No.56), Angelita di Madrid (No.65), Bar Pompette di Toronto (No.70), Night Hawk di Singapore (No.74), LPM Dubai di Dubai (No.76), Bird di Copenhagen (No.77), The Savoury Project di Hong Kong (No.82), Smoke & Bitters di Hiriketiya (No.86), Amaro di Londra (No.90), Penrose di Kuala Lumpur (No.98) e Viajante87 di Londra (No.99).

L’elenco esteso delle posizioni 51-100 include anche due bar australiani, mentre Dubai, Nairobi e Johannesburg sono rappresentate ciascuna da un bar. Smoke & Bitters (No.86) di Hiriketiya diventa il primo locale in assoluto situato nello Sri Lanka a entrare nella lista.

È possibile visualizzare l’elenco completo qui.

The World’s 50 Best Bars 2024, sponsorizzato da Perrier, verrà trasmesso in diretta a partire dalle 20:25, ora locale, per il pubblico internazionale. Gli amanti dei bar e dei cocktail sono invitati a partecipare tramite la pagina Facebook di The World’s 50 Best Bars e tramite il canale TV 50 Best Bars su YouTube.

