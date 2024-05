THE WORLD’S 50 BEST RESTAURANTS ANNUNCIA LA LISTA 51-100 PER IL 2024

22 Maggio 2024

LONDRA, 22 maggio 2024 /PRNewswire/ — The World’s 50 Best Restaurants 2024, sponsorizzato da S.Pellegrino & Acqua Panna, rivela oggi l’elenco dei ristoranti classificati dal No.51 al No.100 in vista della cerimonia di conferimento dei riconoscimenti di quest’anno, che si svolgerà a Las Vegas il 5 giugno. La classifica estesa 51-100 comprende ristoranti in sei continenti ed è compilata in base ai voti di 1.080 esperti indipendenti del mondo della gastronomia, da giornalisti del settore della ristorazione e chef di fama mondiale a gastronomi itineranti. Ciascuno ha contribuito con i propri voti per creare The World’s 50 Best Restaurants 2024, con l’elenco completo che sarà rivelato tra due settimane da oggi, dal vivo a Las Vegas.

Quest’anno l’Europa aggiunge sei nuovi partecipanti alla lista, tra cui l’Atelier Moessmer Norbert Niederkofler (No. 52) a Brunico; Coda (No.62) a Berlino; Bozar (No.63) a Bruxelles; Le Doyenné (No.70) a Saint-Vrain; Restaurant Jan (No.84) a Monaco e Mountain (No.94) a Londra.

L’Asia accoglie nuovi partecipanti da Masque a Mumbai (No.78), oltre a Mosu (No.86) e Onjium (No.96), entrambi a Seoul.

The World’s 50 Best Restaurants continua a riconoscere la fiorente gastronomia del Nord America con i nuovi partecipanti Smyth, a Chicago, al No.90 e Fauna, a Valle de Guadalupe, in Messico, al No.100.

L’Australia è rappresentata nella classifica estesa dal Saint Peter di Sydney, guidato dallo chef Josh Niland, che si piazza al No.98.

Per l’elenco completo 51-100 fare clic qui.

Commenta William Drew, Direttore editoriale di The World’s 50 Best Restaurants: “La classifica estesa di quest’anno è una vera rappresentazione della gastronomia globale. Con ristoranti presenti in 23 territori, siamo entusiasti di vedere così tante novità che stanno lasciando il segno nel mondo della ristorazione. Enormi congratulazioni ai ristoranti e ai team presenti nella lista 51-100 di quest’anno”.

The World’s 50 Best Restaurants 2024 sarà trasmesso in live streaming sulla pagina Facebook 50 Best qui e sul canale YouTube qui a partire dalle 20:25 (ora del Pacifico) del 5 giugno.

Centro multimediale

https://mediacentre.theworlds50best.com

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2418398/50_Best.jpgLogo – https://mma.prnewswire.com/media/2361814/4686918/World_50_Best_2024_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/the-worlds-50-best-restaurants-annuncia-la-lista-51-100-per-il-2024-302151852.html