THE WORLD’S 50 BEST RESTAURANTS ANNUNCIA L’ELENCO 51-100 PER IL 2023

Giugno 8, 2023

– LONDRA, 8 giugno 2023 /PRNewswire/ — The World’s 50 Best Restaurants 2023, sponsorizzato da S.Pellegrino & Acqua Panna, rivela oggi l’elenco dei ristoranti classificati dal 51°al 100°posto, in vista della cerimonia annuale di premiazione che si terrà a Valencia martedì 20 giugno. Nel 21° anno di premiazione la classifica allargata presenta ristoranti in cinque continenti. L’elenco è il risultato dei voti delle 1.080 autorità indipendenti del mondo della gastronomia, voti che creano la classifica The World’s 50 Best Restaurants 2023, che verrà svelata tra meno di due settimane.

Con tre new entry dal Sud America, due nuove città – Quito e Panama City – sono rappresentate nella classifica per la prima volta nella sua storia: Nuema, a Quito, è stato votato al No.79 e Maito a Panama City al No.100. L’Europa acquisisce inoltre quattro new entry: Enrico Bartolini, Milano (No.85); Kei, a Parigi (No.93); Ceto, l’ultima apertura di Mauro Colagreco a Roquebrune-Cap-Martin (No.95) e Ricard Camarena, situata nella città ospitante di Valencia (No.96). Dalla Turchia, la new entry Turk Fatih Tutak debutta al numero No.66.

In seguito al lancio di Middle East & North Africa’s 50 Best Restaurants nel 2022, la regione ha continuato a crescere nel suo riconoscimento gastronomico, con un ristorante degli Emirati Arabi Uniti che si posiziona nella classifica 51-100: Ossiano a Dubai (anche questa una new entry al No.87).

L’Asia vanta tre new entry per il 2023: Nusara (No.74) e Potong (No.88), entrambi a Bangkok, insieme a Labyrinth (No.97), a Singapore.

William Drew, Direttore dei contenuti per The World’s 50 Best Restaurants ha commentato: “Tutti i ristoranti annunciati oggi hanno dimostrato un’eccellente ospitalità e rappresentano alcune delle migliori esperienze culinarie al mondo. Per noi è un grande piacere dare un riconoscimento ai loro risultati”.

The World’s 50 Best Restaurants 2023 sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook 50 Best qui e sul canale YouTube qui a partire dalle 19:40 (ora del Regno Unito) il 20 giugno.

