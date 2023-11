THEBS, lo store digitale con oltre 70.000 prodotti dei top brand della moda, per una luxury shopping experience

Novembre 23, 2023

(Adnkronos) – Milano, 23 novembre 2023. Forte di una grande esperienza affinata nel panorama fashion, TheBS.com è il marketplace italiano che propone una selezione unica e avanguardistica di capi d’abbigliamento, borse e accessori dedicati a uomini, donne e bambini, espressione dei marchi più celebri e apprezzati del settore. I clienti, italiani e internazionali, possono così beneficiare di un’offerta davvero inimitabile, un vero e proprio crossover fra luxury e up-to-date, fra established ed emerging brands.

La piattaforma digitale, raggiungibile in pochi istanti all’indirizzo www.thebs.com, tradotta in sette lingue e concepita per portare a termine le spedizioni in più di 80 Paesi in tutto il mondo, ospita esclusivamente prodotti autentici e verificati da The Best Shops®. Lo storico brand, espressione di Camera Buyer Italia, certifica infatti una luxury shopping experience di alta gamma all’interno delle migliori multibrands boutiques italiane ed europee.

La mission di THEBS è quella di riuscire ad eccellere, combinando i vantaggi dell’offline e dell’online in un’esperienza del tutto nuova e innovativa. Il desiderio, infatti, è quello di utilizzarla come strumento per diventare Partners dei Brands, non solo clienti.

Lo stesso pay-off recita: World Fashion Italian Eye. THEBS mira ad affermarsi come un autentico punto di riferimento del retail del nostro Paese su scala globale. Si tratta, del resto, dell’unico marketplace tutto italiano di proprietà di una rete di fashion luxury retailers. L’e-commerce, quindi, ha accesso ad una rete composta da oltre 100 boutique fisiche, che selezionano fashion pieces d’avanguardia.

Viene così proposto un catalogo che conta oltre 800 brand e più di 70.000 prodotti online unici ed esclusivi, che spaziano dall’abbigliamento lusso uomo alle sneakers, passando per shopper, borse a tracolla, cinture, occhiali da sole, mocassini e abbigliamento lusso donna. THEBS ama la diversità d’acquisto dei clienti: una caratteristica che lo rende all-embracing.

Molteplici, chiaramente, sono anche i brand di cui i clienti possono beneficiare. Tra le centinaia di opzioni, ad esempio, possiamo ricordare Alexander McQueen, Burberry, Dolce & Gabbana, Maison Margiela, Salvatore Ferragamo, Off-White, Valentino Garavani e Versace.

Nell’eventualità di dubbi o bisogno di supporto l’utente può sempre rivolgersi al preciso servizio di assistenza multi-canale. Le spedizioni, rapide e sicure, si realizzano in tempi brevi ed è garantito il reso, da richiedere entro 14 giorni.

Sono le stesse recensioni dei clienti, infine, a confermare le eccellenti prerogative della shopping experience garantita da THEBS, con le oltre 3.900 recensioni positive certificate dalla piattaforma Trustpilot.

