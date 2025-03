Thiago Motta e Conceicao, avventura ai titoli di coda. Su Sisal.it Mancini e Allegri i favoriti per prendere il loro posto

18 Marzo 2025

– Roma, 18 marzo 2025 – Sette gol subiti in due partite, due pesanti sconfitte consecutive con Atalanta prima e Fiorentina poi, sembrano aver scritto la parola fine all’avventura di Thiago Motta sulla panchina della Juventus. I risultati parlano chiaro e certificano una stagione decisamente deludente per i bianconeri: il ko nella semifinale di Supercoppa italiana contro il Milan, le eliminazioni in Champions League e Coppa Italia per mano rispettivamente di Psv Eindhoven ed Empoli, ora i pesanti scivoloni in campionato che rischiano di compromettere anche la corsa al quarto posto. La dirigenza bianconera corre ai ripari e pensa alla sostituzione per la prossima stagione, visto che sembra difficile un cambio allenatore a campionato in corso. Nelle ultime ore, circola sempre più insistentemente il nome di Roberto Mancini, pronto a rimettersi alla guida di un club dopo le avventure da commissario tecnico con l’Italia e l’Arabia Saudita. Per gli esperti di Sisal è lui il candidato più papabile, a quota 2,00. L’opzione di una riconferma di Motta non è da escludere, a 4,50, mentre affascina anche il nome di Giampiero Gasperini, che ha annunciato già la fine della sua esperienza all’Atalanta a fine stagione, a quota 5,00, mentre Stefano Pioli è un’idea a 6,00. Sul taccuino di Giuntoli, anche i nomi di due ex: Tudor, a 7,50, e Antonio Conte che, con la Juventus, ha vinto già quattro scudetti (oltre a due Supercoppe italiane) dando il via all’ultimo ciclo vincente dei bianconeri.

Gli stessi ragionamenti si fanno anche in casa Milan, con l’addio di Sergio Conceicao che sembra sempre più inevitabile. I rossoneri, eliminati anzitempo dalla Champions League, sono solo noni in classifica, a 6 punti dal quarto posto, risultati che non soddisfano e, il primo a farne le spese, sembra essere proprio l’allenatore portoghese. La dirigenza rossonera sembra avere le idee chiare su chi chiamare per guidare la squadra nella prossima stagione e si tratta di un ritorno, quello di Massimiliano Allegri che, alla guida del Diavolo, ha vinto uno scudetto e una Supercoppa. Su Sisal.it il ritorno di Allegri è infatti l’opzione più probabile, a 1,85, ma non è da escludere l’idea del sempre conteso Conte, a 5,00. Piace anche De Zerbi, a quota 7,50 come la riconferma di Conceicao, mentre si sale a 16,00 per le opzioni Fabregas e Gasperini.

