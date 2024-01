THINK CHINA ha ricevuto il riconoscimento ‘Asia’s eCommerce Team of the Year’ per la collaborazione con i principali marchi di lusso europei

Gennaio 15, 2024

(Adnkronos) – HONG KONG SAR – Comunicazione per i media, newswire– 15 gennaio 2024 – THINK CHINA, un’azienda cinese al vertice nella consulenza per il marketing digitale con sette sedi in Asia-Pacifico, è da molto tempo l’intermediario fondamentale tra i consumatori cinesi e i leader globali dei rispettivi settori, come Bentley Motors, Richemont, L’Oréal, Samsung e molti altri ancora.

A testimonianza del suo crescente successo, l’azienda ha recentemente festeggiato l’assegnazione di quattro riconoscimenti nel quadro degli Asia eCommerce Awards 2023 di MARKETING-INTERACTIVE e dell’Agency of the Year 2023 di Campaign per la Grande Cina, compreso il secondo premio per il prestigioso ‘Greater China Boutique Agency of the Year’.

Benjamin Sun, Managing Director e co-fondatore di THINK CHINA, esprime la sua gratitudine per il riconoscimento e illustra le aspirazioni per il futuro dell’azienda:

“Siamo estremamente grati ai nostri clienti, per la fiducia e il supporto che continuano a riservarci, e ai nostri team, il cui impegno è stato un fattore fondamentale per il successo di ogni campagna.”

“Abbiamo raggiunto ottimi risultati, ma il potenziale di collaborazione ancora inespresso tra Europa e Cina è immenso. Il cinese mandarino è il linguaggio più parlato al mondo e l’Europavienevisitata da almeno 15 milioni di consumatori cinesi ogni anno. Se si considera la popolazione di lingua cinese a livello mondiale, queste cifre manifestano le enormi possibilità di crescita offerte dalla relazione simbiotica tra le imprese europee e i consumatori cinesi.”

Una rivoluzione nelle soluzioni di eCommerce nell’APAC

Gli Asia eCommerce Awards di MARKETING-INTERACTIVE sono considerati uno dei riconoscimenti più rinomati della regione Asia-Pacifico e premiano la creatività, l’esperienza e la leadership nell’ambito dell’eCommerce.

In occasione della sesta edizione degli award, che si è tenuta a Singapore il 16 novembre 2023, la campagna vincente di THINK CHINA “Celebrating Love & Beauty on ‘520’ Day with Kérastase Hong Kong” si è affermata trionfando in tre categorie.

In particolare ha ricevuto l’ambito award d’oronellacategoria ‘eCommerce Team of the Year – Agency’, il riconoscimento come team di marketing di agenzia con le maggiori performance di successo nell’eCommerce per i propri clienti.

Asia eCommerce Awards 2023 di MARKETING-INTERACTIVE

Oro – eCommerce Team of the Year – Agency

Bronzo – Best Holiday/Seasonal Marketing eCommerce Campaign

Bronzo – Best Use of Customer Retention and Churn Reduction

Una boutique agency in rapida crescita nella Grande Cina

L’award Agency of the Year di Campaign è da oltre tre decenni uno dei riconoscimenti più ambiti nel settore del marketing e della pubblicità. Questa piattaforma dinamica premia in cinque concorsi regionali distinti performance di business eccezionali e i successi di agenzie, marchi e leader in tutto il mondo.

THINK CHINA ha raggiunto un traguardo molto importante facendo il suo debutto alla storica 30a edizione dell’award il 5 dicembre 2023 a Shanghai. I notevoli risultati dell’azienda in termini, tra gli altri, di successo dei clienti, leadership intelligente, ricerca e sviluppo, gestione dei talenti e iniziative di beneficienza le hanno permesso di conquistare il riconoscimento come una delle principali boutique agency della Grande Cina. Award Asia-Pacific Agency of the Year 2023 (Grande Cina) di Campaign

Argento- Boutique Agency of the Year della Grande Cina

Informazioni su THINK CHINA:

THINK CHINA ha preso le mosse da una domanda semplice: “Perché non è più facile fare affari in Cina?”. Oggi, dopo dieci anni di straordinaria crescita, THINK CHINA è sinonimo di un’agenzia digitale leader che si impegna a promuovere marchi nell’APAC servendosi di strategie e tecnologie d’avanguardia per avere successo sul mercato cinese. I suoi ampi servizi vanno da SEO, SEM, creative design e social media marketing a strategie di eCommerce, sviluppo web e molto altro ancora.

Per maggiori informazioni si veda il sito https://www.thinkchina.com/ o il link di contatto.

