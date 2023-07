Tiana Atelier, Verona: “Abiti da sposa sartoriali, Claudia Sartori veste le storie d’amore”

Luglio 28, 2023

(Adnkronos) – Scegliere l’abito perfetto è un momento cruciale per ogni futura sposa, le collezioni esclusive che raccontano emozioni senza tempo

Verona, 28 luglio 2023. L’abito da sposa è da sempre il protagonista indiscusso di ogni matrimonio, scegliere quello perfetto è un momento cruciale per ogni futura sposa. Tiana Atelier di Claudia Sartori, sito nel cuore della splendida Verona, città simbolo dell’amore eterno di Giulietta e Romeo, è una location esclusiva per tutte le donne alla ricerca di abiti unici che sappiano raccontare personalità ed emozioni.

“Scegliere l’abito per il ‘giorno del sì’ è un percorso di ascolto, attenzione e cura che si fa insieme alla futura sposa: significa accoglierla, comprendere la personalità, i desideri, prima ancora che la sua fisicità”, spiega Claudia Sartori. “Sono loro le mie muse: cerco le sfumature dei loro pensieri, osservo la luce dei loro occhi, percepisco i loro gesti. I miei abiti nascono dalle emozioni che la futura sposa mi trasmette, da sensazioni, da notti insonni ad immaginare nuovi modelli, a nuove combinazioni di tessuti, a dettagli inediti. Il mio lavoro è pura creatività in evoluzione. Creare abiti da sposa sartoriali è una dichiarazione d’amore che interpreto da donna verso il desiderio più bello delle donne: vedere realizzata l’essenza più profonda di se stesse dentro lo scrigno magico di un abito unico ed indimenticabile. Ogni sposa è unica ed esiste un unico abito per lei. Noi lo realizziamo”.

Geniale, creativa, visionaria, Claudia Sartori, attraverso i suoi capi esclusivi, definisce uno stile originale fondendolo con il valore sartoriale dell’Haute Couture Made in Italy: linee fluide ed essenziali, tessuti pregiati, quali seta, organza, pizzo e chiffon, uniti ad una estrema cura dei dettagli, distinguono le sue spose, con un’eleganza senza tempo. Armonie di forme, colori, dettagli: per autentiche opere d’arte contemporanea.

“La perfezione di un abito da sposa consiste nella sua attitudine a valorizzare al meglio la figura della donna esprimendone l’essenza più nascosta: il vestito che si sceglie deve raccontare la sposa ma, soprattutto, dovrà farla sentire a suo agio e speciale”, sottolinea Claudia Sartori. “Confezionare abiti da cerimonia sartoriali, dalla vestibilità perfetta e curati nei minimi dettagli, significa vestire la personalità delle donne senza travestirle, una missione che si può realizzare solo con il cuore. Ogni nostra creazione è pensata per le donne che vogliono sentirsi libere di esprimere la loro essenza con naturalezza e al di là di ogni stereotipo”.

Tiana Atelier di Claudia Sartori è un brand made in Italy che, nel corso degli anni, si è distinto per la creazione di abiti da sposa d’alta moda, attraverso l’impiego di tessuti pregiati e rigorosamente rifiniti mano. Un luogo raffinato, intimo, dove le future spose vengono accompagnate per mano in un percorso denso di magia, alla ricerca dell’abito che renderà indimenticabile il coronamento della loro storia d’amore.

https://www.facebook.com/tianatelier

https://www.instagram.com/tianatelier/?hl=it