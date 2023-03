Tiffany & Co. x Pietro Terzini: la nuova collaborazione artistica che fa battere il cuore

Marzo 31, 2023

Dal 1° aprile Tiffany & Co. e l’artista Pietro Terzini saranno protagonisti in Piazza Duomo a Milano per celebrare l’amore

MILANO, 31 marzo 2023 /PRNewswire/ — Il mondo dell’arte, della cultura e della creatività si incontrano nuovamente a Milano: poche settimane dopo la collaborazione con il fotografo Paul Rousteau sulle facciate del Louvre, Tiffany & Co. continua la sua storia d’amore con gli artisti del suo tempo, sposando il suo universo con la scena artistica contemporanea più stimolante. È il turno di Piazza Duomo a Milano, all’inizio della primavera, di essere avvolta nel famoso Tiffany Blue.

La Maison di gioielli newyorkese ha scelto questo ambiente unico, una meraviglia tra le meraviglie, per ospitare la sua nuova campagna LOCK – in collaborazione con il famoso artista italiano Pietro Terzini. Con LOCK YOUR LOVE, Pietro ci invita, attraverso il suo vocabolario artistico pop e urbano, a trasformare il bracciale LOCK nel simbolo per eccellenza della connessione con gli altri, con il mondo e con noi stessi. Un legame indissolubile come l’amore eterno…

Come architetto, pittore e artista digitale, Pietro ha sviluppato il proprio universo, alimentato dalla cultura pop, dalle influenze urbane, ma anche dal minimalismo o dall’arte povera. È diventato noto per i suoi graffiti e per le sue creazioni che riutilizzano carta o shopper di marchi famosi. Una modalità espressiva già iconica, in linea con quella di Warhol, Basquiat e Keith Haring, tre artisti che hanno segnato la storia di Tiffany & Co. attraverso le loro eccezionali collaborazioni con il brand.Poiché considera la semplicità la massima raffinatezza del nostro tempo, la sua opera per Tiffany & Co. va dritta all’essenziale. Sull’emblematico sfondo Tiffany Blue della Maison di gioielli, spiccano tre parole chiave: LOCK YOUR LOVE. Un messaggio forte, d’impatto e diretto, proprio come piace a Pietro Terzini, dipinto a lettere maiuscole, fatta eccezione per le tre lettere ‘O’, che non sono altro che i bracciali LOCK. Intrecciati verticalmente, i tre bracciali ormai leggendari formano una catena d’oro e bellezza, un richiamo alla connessione, all’impegno e all’amore.

“Sono molto felice e orgoglioso di aver potuto realizzare l’opera “LOCK YOUR LOVE” per Tiffany & Co. Il lavoro prende ispirazione dallo spirito di questo nuovo bracciale diventato già icona: i legami personali che ci uniscono e ci rendono ciò che siamo. Per elevare queste relazioni preziose ho disegnato una creatività in cui il testo diventa anche disegno per celebrare il legame più forte di tutti: l’amore”. Pietro Terzini

Tutto è fonte di ispirazione per questo artista, le cui opere riflettono le ossessioni del nostro tempo: ricerca di significato, sostenibilità, autenticità. Attraverso i suoi messaggi e le sue creazioni, Pietro gioca con le parole e con le immagini. Interroga la nostra società e i suoi paradossi, ponendo un vero sguardo contemporaneo e consapevole sui nostri modi di vita e di consumo, ma sempre con un tocco di umorismo.

L’installazione artistica sarà inaugurata in Piazza Duomo a Milano il 1° aprile e sarà visibile fino al 15 aprile 2023.

Inoltre, Timo Helgert (aka Vacades) – un artista digitale tedesco – ha creato un video artistico visibile digitalmente su più piattaforme, che fa vivere l’opera di Pietro x Tiffany. Stay tuned!

A proposito di Pietro Terzini

Pietro Terzini è un artista italiano. Il suo lavoro spazia dalla digital art alla fine art, passando per la street art. Al centro dell’arte di Pietro c’è il mondo contemporaneo in cui la moda e il design ricoprono un ruolo centrale insieme al capitalismo, al consumismo e all’amore nell’era dei social media. Negli ultimi anni Pietro ha collaborato con alcuni dei marchi più importanti del mondo ed ha esposto le sue opere in Europa e negli Stati Uniti.

A proposito di Tiffany Lock

Tiffany & Co. presenta la sua ultima collezione di gioielli: Tiffany Lock. Inconfondibile e moderna, Tiffany Lock è un’audace espressione visiva, che parla del legame con gli altri e di come questo possa dire molto su ciò che siamo davvero. La nuova collezione è composta da bracciali all-gender.

“Tiffany Lock è un’elegante reinterpretazione di un design d’archivio” dice Alexandre Arnault, Executive Vice President, Product and Communication di Tiffany & Co. “Caratterizzata da linee pulite e moderne, oltre che da un meccanismo di chiusura rivoluzionario, Tiffany Lock rappresenta un nuovo ed entusiasmante pilastro tra le nostre collezioni di gioielli in oro e diamanti. Siamo felici di poter svelare questa nostra nuova icona”.

“Niente regole. Tutti sono i benvenuti” è lo spirito che anima la nuova collezione Tiffany Lock, in cui bracciali in oro giallo, oro rosa e oro bianco sono stati pensati per tutti. Reinterpretando l’idea di un lucchetto, importante elemento degli archivi Tiffany, la collezione si trasforma in un audace simbolo di unione e inclusività. Disponibile nella versione con o senza diamanti, il gancio di chiusura è caratterizzato da un meccanismo girevole che richiama proprio il funzionamento di un lucchetto. Prima degli anni Cinquanta, la realizzazione di lucchetti da parte di Tiffany avveniva per scopi puramente funzionali. È stato invece dalla seconda metà del secolo scorso che la Maison ha iniziato a donare un senso estetico a questo elemento di design, dando vita a portachiavi, fermasoldi, spille o collane. Negli ultimi vent’anni, questo filo conduttore ha continuato ad evolversi nelle collezioni Tiffany & Co.

A proposito di Tiffany & Co.

Tiffany & Co., fondata a New York nel 1837 da Charles Lewis Tiffany, è una gioielleria di lusso di livello globale, sinonimo di eleganza, design innovativo, raffinata maestria artigianale ed eccellenza creativa.

Con oltre 300 negozi in tutto il mondo e una forza lavoro di più di 13.000 dipendenti, Tiffany & Co. e le sue consociate disegnano, producono e commercializzano gioielli, orologi e accessori di lusso. Quasi 5.000 artigiani qualificati tagliano i diamanti Tiffany e creano gioielli nei laboratori di proprietà dell’Azienda, traducendo in realtà l’impegno del brand per una qualità superlativa.

Da lungo tempo TIFFANY & CO. è impegnata a condurre la propria attività in modo responsabile, sostenendo l’ambiente naturale, dando la priorità alla diversità e all’inclusione, e producendo un effetto positivo sulle comunità all’interno delle quali opera. Per maggiori informazioni su TIFFANY & CO. e sul suo impegno per la sostenibilità, si prega di visitare il sito tiffany.com.

