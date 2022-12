“Time Is Eternal” al Digital Media Fest – Film Freeway di Roma

Dicembre 5, 2022

LOS ANGELES, 5 dicembre 2022 /PRNewswire/ — Il cortometraggio Time Is Eternal , interpretato, co-sceneggiato e prodotto dalla modella e attrice di Los Angeles Berite Labelle https://www.beritelabelle.com, sarà proiettato come selezione ufficiale al prestigioso Digital Media Film Festival (DMF). Il settimo festival annuale si svolgerà dal 14 al 16 dicembre 2022 a Roma, in Italia.

(Casa del Cinema, 1 Largo Marcello Mastroianni)(Per ulteriori dettagli, consultare https://filmfreeway.com/DigitalMediaFest ).

Time Is Eternal è co-sceneggiato da Daniel Lir, che lo ha co-diretto insieme alla moglie e socia in affari, Bayou Bennett, della Dream Team Directors. https://www.dreamteamdirectors.com/filmc343928d

A settembre, Time Is Eternal è stato selezionato ufficialmente e nominato come miglior fashion film al Fashion Film Festival di Berlino. https://berlinfashionfilm.awardsengine.com/winners Il film, della durata di 15 minuti, si è inoltre aggiudicato quattro premi (miglior film, miglior regia, miglior attrice, miglior scenografia) in occasione della 13a edizione del La Jolla International Fashion Film Festival, dove ha ricevuto 10 nomination. https://ljfff.com/iffa-award-winners-2021-2/

Ambientato nella Los Angeles dei giorni nostri, Time Is Eternal è un viaggio nella mente di una famosa scrittrice che sta scrivendo il suo ultimo romanzo e che immagina l’incontro fittizio di due donne leggendarie. Cleopatra VIII, regina d’Egitto nel I secolo a.C., si trova faccia a faccia con la scrittrice inglese e attivista per i diritti delle donne Mary Wollstonecraft, madre dell’autrice di Frankenstein , Mary Shelley.

Un potente inno alla forza femminile e all’uguaglianza, il film racconta una discussione profonda tra queste due pioniere. Entrambe conosciute come amanti e come guerriere per una causa, la combattente e la scrittrice contemplano i loro diversi approcci alla leadership, culminando in una passione condivisa che si intreccia in eterno.

“Volevamo evidenziare il potere delle donne nella storia, in un mondo precedentemente dominato dagli uomini”, spiega Lir. “Mi sono fortemente immedesimata nello scopo di Berite di informare le giovani generazioni sull’importante (e poco rappresentato) contributo di queste donne alla creazione della nostra cultura”.

Labelle interpreta abilmente quattro ruoli nel suo film d’esordio: la scrittrice, Cleopatra, Wollstonecraft e una sirena, che simboleggia il nuoto in un’altra dimensione temporale.

“Con l’immaginazione e l’amore si può creare qualsiasi cosa”, afferma Labelle. “Desidero creare momenti splendidi dal mio mondo immaginario. Gratitudine, conoscenza e pazienza sono gli altri elementi di cui avevo bisogno per concepire Time Is Eternal. Vi invito a seguirmi nel mio viaggio alla scoperta del tempo attraverso questo cortometraggio”.

Girato presso The Paramour Estate, nel quartiere di Silver Lake a Los Angeles, con un opulento arredamento d’epoca dei primi del Novecento, le immagini surreali e oniriche sono incentrate sul mondo della moda.

“Desidero che il pubblico sia travolto dalla bellezza e trasportato in un mondo di magia e ispirazione che lo aiuti a dimenticare i suoi problemi e tutto quello che abbiamo passato in quanto genere umano negli ultimi anni”, continua Bennett.

La stilista e costumista hollywoodiana Lenov (che ha lavorato con Saweetie, Bebe Rexha e Iggy Azalea) ha acquistato per il film soprattutto pezzi vintage.

“È stato davvero bello ricreare momenti storici attraverso l’obiettivo della moda nel film”, dice Lenov. “Ogni personaggio era incentrato sull’emancipazione femminile, e volevo spingermi oltre e portare l’elemento moda ai personaggi e dare un tocco più sexy. Ho pensato: “Che cosa possiamo trasmettere alla generazione Z e alle altre in termini energia femminile?”. Desidero davvero ringraziare gli stilisti Michelle Hebert ed Elie Madi per aver contribuito a dare vita a Maria e Cleopatra, come le avevo immaginate”.

A partire dal mese di ottobre 2021, Labelle ha partecipato a diverse edizioni internazionali di Vogue, Glamour, Harper’s Bazaar e Marie Claire. Ha conseguito un diploma in Affiliate Fine Arts (AFA) in Acting on Camera presso la New York Film Academy di Los Angeles.

Dream Team Directors ha collaborato con artisti del calibro di Mark Ruffalo, Bella Hadid, Juliette Lewis, Lea Michele, Coldplay, Paris Hilton, Adidas, Smashbox Cosmetics, Atlantic Records e Chrome Hearts. Il loro cortometraggio del 2019, Tombstone Pillow, ha riscosso ampi consensi e vinto 33 premi.

https://www.instagram.com/digitalmediafest https://digitalmediafest.it/en/

Twitter: @DreamTeamFilm @berite_labelle #TimeIsEternalInstagram: @berite_labelle @dreamteamdirectors

I link di visualizzazione e le immagini sono disponibili su richiesta. Berite Labelle, Daniel Lir, Bayou Bennett e altri membri della squadra nominati sono disponibili per interviste. Contattare Dream Team Directors: bayou@dreamteamdirectors.com, daniel@dreamteamdirectors.com917-907-2169

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1950265/8_5x11_Time_Is_Eternal_Mermaid.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/time-is-eternal-al-digital-media-fest—film-freeway-di-roma-301683202.html