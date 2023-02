Time To Watches fa ritorno alla Settimana dell’Orologio di Ginevra

Febbraio 14, 2023

GINEVRA, 14 febbraio 2023 /PRNewswire/ — Christian Wipfli, Direttore Esecutivo di Time to Watches, è lieto di annunciare che, a seguito del successo dell’edizione 2022, l’ormai consolidato evento Time to Watches farà ritorno a Ginevra, durante la Settimana dell’Orologio, presso la HEAD — Genève. Il principale partner della manifestazione ospiterà l’evento in Le Cube, uno splendido edificio facente parte del patrimonio industriale di Ginevra.

Time to Watches si è evoluto in un evento ricco, diversificato e “cool” che offre uno spazio creativo e interessante per marchi indipendenti, all’insegna della creatività. Focalizzandosi su incontri e scambi, Time to Watch mira a creare sinergie tra i marchi e i loro ospiti. Orologi storici, novità, moda, CPO (usato certificato), orologi connessi, ogni visitatore troverà in Time to Watches il suo marchio e orologio preferito.

Col nuovo motto “The Open Side of the Watch World”, Time to Watches accoglierà una selezione di marchi provenienti da ogni ambito:

Dettagli dell’evento:Date: dal 28 marzo al 1 aprile 2023Location: HEAD — GenèveL’evento sarà aperto al pubblico e ai professionisti tutti i 5 giorniI biglietti per il pubblico saranno in vendita dal: 15 marzo 2023

Momenti clou della settimana:

Watch & MatchIl 1 aprile tutti i visitatori potranno incontrare i marchi di orologi partecipanti che metteranno in vendita alcuni dei propri pezzi più pregiati. Inoltre, l’artista Estelle Lagarde si esibirà, invitando i visitatori a partecipare attivamente, e creerà dal vivo un’esclusiva opera d’arte a favore di un ente di beneficenza, che verrà messa in vendita nel pomeriggio.

