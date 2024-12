Tineco al CES 2025: innovazione e tecnologia per una nuova era della pulizia domestica

30 Dicembre 2024

– Milano, 30 dicembre 2024 – Tineco, leader globale nella tecnologia per la casa intelligente, è lieta di annunciare la sua partecipazione al CES 2025, che si terrà a Las Vegas presso il Convention Center, dal 7 al 10 gennaio 2025. Tineco presenterà una gamma di prodotti innovativi progettati per trasformare l’esperienza di pulizia domestica, offrendo prestazioni superiori, design all’avanguardia e soluzioni sempre più smart.

Tra i protagonisti dello stand Tineco al CES 2025 (Venetian Expo, Halls A-D Booth No. 51239), spiccano alcuni dei prodotti più attesi del marchio:

FLOOR ONE S9 Artist Steam: Il prodotto di punta di Tineco per il 2025, una lavapavimenti avanzata che rappresenta il massimo in termini di prestazioni di pulizia e design innovativo. Come parte della nuova e prestigiosa serie S9 Artist, questa soluzione è destinata a ridefinire il mercato globale delle lavapavimenti, grazie alla sua capacità di garantire risultati impeccabili con facilità.

PURE ONE STATION 5: Lanciato a fine 2024, questa aspirapolvere con stazione intelligente 3-in-1 è progettato per semplificare la pulizia quotidiana, offrendo potenza di aspirazione duratura, svuotamento automatico e funzionalità intuitive per liberare le mani degli utenti.

CARPET ONE CRUISER: Disponibile negli Stati Uniti, questo rivoluzionario lavapavimenti per tappeti rende la pulizia di moquette e tappeti un compito rapido e senza sforzo, trasformandola in una routine quotidiana grazie alla sua facilità d’uso e alle sue prestazioni superiori.

Durante l’evento, i visitatori potranno assistere a dimostrazioni dal vivo dei prodotti Tineco, scoprendo in prima persona le tecnologie avanzate che li rendono unici e il loro impatto positivo sulla vita quotidiana. Sarà un’occasione per esplorare come Tineco stia ridefinendo gli standard della pulizia domestica con soluzioni intelligenti e innovative.

Tineco, da sempre al centro dell’innovazione nel settore, continua a combinare design e tecnologia per creare soluzioni che semplificano e migliorano la vita quotidiana.

Tineco

Tineco è stata fondata nel 1998 con il lancio della sua prima aspirapolvere, da allora guida l’innovazione nella categoria degli elettrodomestici intelligenti. Tineco si dedica alla progettazione di prodotti elettronici per la casa di qualità, utili, facili da usare e smart. Con la gamma di aspirapolvere PURE ONE e l’introduzione della prima linea di aspirapolvere lava/asciuga intelligente sul mercato – la serie FLOOR ONE – Tineco è diventata rapidamente un’azienda leader nella categoria degli elettrodomestici intelligenti.

