Tineco arriva in Italia

Marzo 31, 2023

Il brand di lavapavimenti, aspirapolveri e lavatappeti si mostra per la prima volta alla stampa italiana

MILANO, 31 marzo 2023 /PRNewswire/ — Tineco, azienda che produce prodotti elettronici smart e di qualità per la casa, arriva ufficialmente in Italia e presenta i prodotti alla stampa italiana per la prima volta. L’ampia gamma di soluzioni per la pulizia della casa si compone di diversi elementi: lavapavimenti, aspirapolveri e lavatappeti. Tante soluzioni che si adatteranno alle diverse esigenze degli italiani per avere pavimenti sempre puliti e splendenti.

I LAVAPAVIMENTI: pavimenti igienizzati e puliti in modo smart!

FLOOR ONE S5: per una pulizia di fino

Anche ai campioni delle pulizie spesso possono sfuggire dei granelli di polvere o sporco nei luoghi più difficili da raggiungere, per questo motivo Tineco propone il suo modello Floor One S5. Infatti, grazie al design della spazzola è in grado di raggiungere i bordi e i battiscopa più insidiosi. Inoltre, vanta serbatoi dell’acqua più grandi: quello dedicato all’acqua sporca misura 0.8 L e quello per l’acqua pulita 0.7 L. Come tutti i modelli della linea FLOOR ONE, S5 è progettato per completare l’autopulizia mentre si trova in ricarica sul proprio supporto a parete 3 in 1. Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche meritano di essere menzionate la tecnologia iLoop™ Smart Sensor che elimina ogni problema di pulizia rilevando lo sporco fresco e incrostato e i vari residui, un’autonomia della batteria pari a 35 minuti, la presenza di serbatoi dell’acqua più grandi (quello dedicato all’acqua sporca misura 0.8 L e quello per l’acqua pulita 0.7 L) e una capacità di autopulizia mentre si trova in ricarica sul proprio supporto a parete 3 in 1.

Il Floor One S5 è disponibile su Amazon a un prezzo consigliato al pubblico di 519€.

FLOOR ONE S5 COMBO POWER KIT: per una pulizia totale

Dedicato a tutti coloro che non sanno rinunciare alle pulizie primaverili ma che hanno poco spazio per conservare i propri elettrodomestici, Tineco arriva in loro aiuto proponendo il pratico 3 in 1 Floor one S5 combo power kit. La parola chiave è praticità, in quanto il modello di Tineco non solo riunisce le caratteristiche proprie dell’aspirapolvere e del lavapavimento ma si trasforma anche in un pratico aspirabriciole in grado di pulire in modo rapido ed efficace ogni genere di superficie, come divani, materassi e coperte per rimuovere peli di animali, polvere, briciole e sporco in generale.

Il Floor One S5 Combo Power Kit è disponibile su Amazon a un prezzo consigliato al pubblico di 549€

FLOOR ONE S5 STEAM: per tornare a specchiarsi sulle superfici di casa

La prima cosa da fare per cominciare al meglio le pulizie di primavera è rimettere a lucido i pavimenti e non c’è gadget migliore del Tineco Floor One S5 Steam. Grazie all’innovativa tecnologia iLoop Smart Sensor, questo prodotto è in grado di rilevare automaticamente tutte le tipologie di sporco, da quello fresco al più incrostato, regolando l’aspirazione e il flusso d’acqua per prestazioni ottimali. In particolare, fa affidamento sulla tecnologia 3 in 1: rileva, aspira e lava. Infine, asciuga gli schizzi in una sola passata e lascia un pavimento pulito, senza aloni e brillante come uno specchio.

Il Floor One S5 Steam è disponibile su Amazon a un prezzo consigliato al pubblico di 449€.

FLOOR ONE S3: per combattere gli acari e mettersi al riparo dalle allergie primaverili

Per tutti coloro che soffrono delle tipiche allergie stagionali, e che in primavera sono ancora più sensibili agli acari, Tineco offre il modello Floor One S3, perfetto per debellarli grazie alla presenza del filtro Hepa. Quest’ultimo è composto da foglietti filtranti di microfibre in grado di bloccare le particelle inquinanti presenti nell’area da trattare. Inoltre, grazie al sistema autopulente multistadio one-touch, non sarà più necessario toccare il rullo sporco, infatti premendo un semplice pulsante, si azionerà un processo di autopulizia del rullo e dei tubi, lasciando le mani pulite e l’S3 nuovamente pronto per l’uso. Elemento di plus, che rende il dispositivo ancora più smart, è la presenza dell’iLoop smart sensor, in grado di rilevare qualsiasi tipologia di sporco e di adattare la potenza di aspirazione, la velocità del rullo e il flusso dell’acqua.

Il Floor One S3 è disponibile su Amazon a un prezzo consigliato al pubblico di 499€

I LAVATAPPETI: niente più macchie e acari su tappeti e moquette con una passata

CARPET ONE: tutto quello che un lavatappeti può offrire

Per tutti coloro che sono insoddisfatti del proprio aspirapolvere e non sanno come pulire in maniera efficace il proprio tappeto, Tineco propone il modello Carpet One. Grazie alla potenza di aspirazione pari a 130 AW e alla potenza del motore di 1300 W, il lavatappeti garantisce un’aspirazione ad alta potenza e una rimozione delle macchie e dello sporco profondo, senza lasciare residui di acqua ed eliminando i cattivi odori. Inoltre, la presenza della tecnologia PowerDry, attraverso il rilascio di un vapore caldo (75°C), permette di asciugare la superficie eliminando così eventuali residui di acqua. Durante tutto il processo, l’utente sarà informato dello stato di asciugatura grazie al DrynessMeter presente sul display. Le quattro modalità operative (max mode, auto mode, dry mode e accessory mode), unite alle sue dimensioni compatte, alla sua silenziosità e alla manutenzione semplificata lo rendono il prodotto perfetto.

Carpet One è disponibile su Amazon a un prezzo consigliato al pubblico di 519 EURO

CARPET ONE SPOT: per una pulizia senza fili e senza stress

Dedicato a tutti coloro che passano le proprie mattinate di pulizia districandosi tra i fili dei vari elettrodomestici, Tineco arriva in aiuto proponendo il rivoluzionario Carpet One Spot. Infatti, grazie anche a Tineco iLoop™ Smart Sensor, al potente motore brushless e alla spazzola motorizzata, il dispositivo sarà in grado di rilevare, strofinare e rimuovere autonomamente le macchie più resistenti. Inoltre, la modalità spot permette di posizionare la spazzola su una macchia, attivare la funzione ed attendere fino alla notifica della rimozione della macchia. Infine, con un’autonomia fino a 40 minuti, sarà possibile pulire aree più ampie senza continue interruzioni.

Carpet One Spot è disponibile su Amazon a un prezzo consigliato al pubblico di 499 EURO

Gli aspirapolveri: leggeri e senza filo

Tineco PURE ONE – la linea di aspirapolvere per una casa senza polvere e i pet lover!

La serie PURE ONE è l’ideale per chi ha bisogno di un aspirapolvere intelligente, leggero e senza filo. La linea si compone di tre modelli: PURE ONE S15 Pet, PURE ONE S15 e PURE ONE AIR.

Il primo prodotto è perfetto per i pet lover poiché è dotato di una spazzola con tecnologia Zero Tangle, in grado di prevenire spiacevoli aggrovigliamenti, con un design a doppio pettine combinato con setole oblique, in grado di separare e rimuovere i capelli dal rullo all’interno del serbatoio.

PURE ONE S15 utilizza la tecnologia Pure Cyclone, che separa efficacemente aria e polvere e vanta un serbatoio semplice da pulire. Il suo sensore iLoop è in grado di impostare automaticamente la potenza di aspirazione in base allo sporco, ottimizzando così l’autonomia.

Completa la linea il PURE ONE AIR, realizzata per pulire senza fatica lo sporco più leggero; pesa poco più di un chilo ed è dotata di testina ZeroTangle, tecnologia PureCyclone e tecnologia proprietaria iLoop Smart Sensor di Tineco.

Tineco PURE ONE S15 Pet è disponibile su Amazon ad un prezzo consigliato al pubblico di 499€

Tineco PURE ONE AIR è disponibile su Amazon ad un prezzo consigliato al pubblico di 199€

Tineco

Fondata nel 1998, Tineco si dedica alla progettazione di prodotti elettronici per la casa di qualità, utili, facili da usare e smart. Con oltre due decenni di esperienza nel settore della pulizia della casa, Tineco non smette mai di innovare ed è sempre pronta a trovare soluzioni smart per tutti.

Per maggiori informazioni, visitare il sito https://www.tineco.com

Ufficio stampa TinecoChris.lxg@tineco.com

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2044278/image_5018163_33316504.jpgFoto – https://mma.prnewswire.com/media/2044279/image_5018163_33316551.jpgFoto – https://mma.prnewswire.com/media/2044280/image_5018163_33316613.jpgFoto – https://mma.prnewswire.com/media/2044281/image_5018163_33316660.jpgFoto – https://mma.prnewswire.com/media/2044282/image_5018163_33316742.jpgFoto – https://mma.prnewswire.com/media/2044283/image_5018163_33316785.jpg

