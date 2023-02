Tineco CARPET ONE: un’intera famiglia di professionisti della pulizia

Febbraio 23, 2023

Con la linea di prodotti CARPET ONE di Tineco, c’è un lavatappeti giusto per ogni famiglia

MILANO, 23 febbraio 2023 /PRNewswire/ — Tineco, azienda che produce prodotti elettronici smart e di qualità per la casa, presenta oggi la famiglia CARPET ONE. La linea di prodotti è composta da tre lavatappeti intelligenti che offrono risultati ottimali per ogni esigenza, arrivando così in soccorso a tutti coloro che devono far fronte alla quotidiana lotta alla polvere, alle briciole e allo sporco annidato anche tra le fila dei propri tappeti. Nello specifico, la proposta di Tineco include i seguenti modelli: Carpet One, iCarpet e Carpet One Spot.

CARPET ONE: tutto quello che un lavatappeti può offrirePer tutti coloro che sono insoddisfatti del proprio aspirapolvere e non sanno come pulire in maniera efficace il proprio tappeto, Tineco propone il modello Carpet One. Grazie alla potenza di aspirazione pari a 130 AW e alla potenza del motore di 1300 W, il lavatappeti garantisce un’aspirazione ad alta potenza e una rimozione delle macchie e dello sporco profondo, senza lasciare residui di acqua ed eliminando i cattivi odori. Altra nota di merito che renderà l’operazione di pulizia del tappeto ancora più semplice, è la presenza della tecnologia PowerDry, che attraverso il rilascio di un vapore caldo (75°C) permette di asciugare la superficie eliminando così eventuali residui di acqua. Durante tutto il processo, l’utente sarà informato dello stato di asciugatura grazie al DrynessMeter presente sul display. Le quattro modalità operative (max mode, auto mode, dry mode e accessory mode), unite alle sue dimensioni compatte, alla sua silenziosità e alla manutenzione semplificata lo rendono il prodotto perfetto.

Caratteristiche tecniche:

Carpet One è disponibile su Amazon al prezzo di 519 EURO

iCarpet: per una pulizia rapidaPer tutti coloro che sono alla ricerca di un lavatappeti pratico e che garantisca una pulizia veloce, Tineco offre il nuovo modello iCarpet. Leggero, silenzioso e di facile manutenzione, iCarpet è il partner ideale per affrontare le macchie e la sporcizia quotidiana. Infatti, grazie ad una potenza di aspirazione pari a 130 AW e alle sue setole, è in grado di rimuove efficacemente qualsiasi tipo di sporco e le macchie più profonde. Tineco iCarpet pulisce meglio dei lavatappeti tradizionali grazie alla capacità di riscaldare l’acqua fino a una temperatura di 40° C e alla presenza di un regolatore di temperatura sulla testina della spazzola. Infatti, l’acqua calda e la soluzione detergente si mescolano per sciogliere e rimuovere le macchie, facendo apparire i tappeti come nuovi dopo ogni lavaggio. Infine, grazie al rilascio del vapore a 75°C e alla tecnologia HeatedWash e PowerDry, Tineco iCarpet riduce drasticamente i tempi di asciugatura così che si possa rapidamente riprende le normali attività quotidiane.

Caratteristiche tecniche:

iCarpet è disponibile su Amazon al prezzo di 399 EURO

CARPET ONE SPOT: per una pulizia senza fili e senza stressDedicato a tutti coloro che passano le proprie mattinate di pulizia districandosi tra i fili dei vari elettrodomestici, Tineco arriva in aiuto proponendo il rivoluzionario Carpet One Spot. Infatti, grazie anche a Tineco iLoop™ Smart Sensor, al potente motore brushless e alla spazzola motorizzata, il dispositivo sarà in grado di rilevare, strofinare e rimuovere autonomamente le macchie più resistenti. Inoltre, la modalità spot permette di posizionare la spazzola su una macchia, attivare la funzione ed attendere fino alla notifica della rimozione della macchia. Infine, con un’autonomia fino a 40 minuti, sarà possibile pulire aree più ampie senza continue interruzioni.

Caratteristiche tecniche:

Carpet One Spot è disponibile su Amazon al prezzo di 499 EURO

Tineco Fondata nel 1998, Tineco si dedica alla progettazione di prodotti elettronici per la casa di qualità, utili, facili da usare e smart. Con oltre due decenni di esperienza nel settore della pulizia della casa, Tineco non smette mai di innovare ed è sempre pronta a trovare soluzioni smart per tutti.

Per maggiori informazioni, visitare il sito https://www.tineco.com

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2008490/Carpet_One_Family_Press_Release.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/tineco-carpet-one-unintera-famiglia-di-professionisti-della-pulizia-301754462.html