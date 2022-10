Tineco presenta l’aspirapolvere “Pet” della serie Zero-Tangle per rimuovere peli e capelli

Settembre 29, 2022

L’esclusiva spazzola anti-groviglio per i peli degli animali domestici è ora disponibile nella serie PURE ONE S15, PURE ONE S11 Pet, A11 PET e altre

SEATTLE, 29 settembre 2022 /PRNewswire/ — Tineco, innovatore leader nella cura dei pavimenti e dei piccoli elettrodomestici, è lieta di presentare gli aspirapolvere “Pet” della Serie Zero-Tangle.

Probabilmente i proprietari di animali domestici conoscono fin troppo bene il problema dei residui di peli su pavimenti, tappeti e divani, in particolar modo durante l’estate e l’autunno. Questo è infatti il momento in cui i nostri amati amici a quattro zampe li spargono involontariamente per tutta la casa. I peli degli animali domestici arrivano ovunque e spesso sono un gran fastidio. Con gli aspirapolvere convenzionali, dopo aver pulito la casa, è l’aspirapolvere stesso a dover essere pulito accuratamente. Questo compito è spesso ancora più stancante e fastidioso, perché i peli di cani e gatti a pelo lungo tendono ad aggrovigliarsi nelle spazzole, nei pre-filtri e in altre parti della macchina, riducendo la potenza di aspirazione o causando danni al motore. Ma ora questo inconveniente è stato risolto.

Grazie alla spazzola ZeroTangle™, gli aspirapolvere Tineco Serie “Pet” sono la soluzione ottimale a questo problema. La tecnologia brevettata ZeroTangle™ dell’azienda presenta un design a doppio pettine, combinato con setole angolate per separare e rimuovere attivamente i peli dalla spazzola a rullo con ogni rotazione, eliminando i grovigli e prevenendo gli intasamenti. Nelle prove di laboratorio, la tecnologia è risultata in grado di ridurre del 99% i grovigli.

Il primo aspirapolvere dotato di spazzola ZeroTangle™ è stato il PURE ONE S15 Pet, che combina la tecnologia di rilevamento intelligente iLOOP di Tineco, un supporto da pavimento che non richiede installazione, la filtrazione in 5 fasi e la funzione auto-pulente single-touch per migliorare ulteriormente l’esperienza di pulizia del cliente. La gamma S15 si arricchisce di un nuovo modello, il PURE ONE S15 Flex, che aggiunge altri quattro accessori: una spazzola morbida per spolverare, una bocchetta lunga per fessure, un tubo di estensione e un tubo pieghevole. Questi pratici accessori rendono semplice la pulizia degli angoli difficili da raggiungere.

Poco dopo il lancio della serie PURE ONE S15 di Tineco, l’azienda ha continuato ad aggiornare le linee esistenti e ha introdotto PURE ONE S11 Pet, A11 Pet, PWRHERO 11 Pet, e altri modelli per soddisfare le svariate esigenze dei consumatori.

S15 PRO, S15 Pet e S15 Essentials sono tutti disponibili su Tineco.com e Amazon a partire da $399. S15 Flex è disponibile presso rivenditori selezionati al prezzo di vendita consigliato di $539. La disponibilità di altri aspirapolvere della Serie “Pet” varia a seconda del Paese. Per ulteriori informazioni, contattare un rappresentante Tineco.

Per ulteriori informazioni su Tineco, su come aiutiamo i consumatori a vivere meglio e sulla nostra gamma completa di soluzioni per la cura dei pavimenti, tra cui aspirapolvere senza fili, lavapavimenti e pulitori per tappeti e moquette, visitare il nostro sito web.

Informazioni su Tineco

Fondata nel 1998, Tineco si dedica alla progettazione di dispositivi elettronici per la casa di alta qualità che siano utili, facili da usare e intelligenti. Con oltre due decenni di esperienza nel settore delle pulizie domestiche, Tineco non smette mai di innovare ed è pronta a creare una vita semplice e smart per tutti.

