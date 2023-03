TLC Telecomunicazioni ed il suo servizio “Internet in fibra ottica dedicata a progetto” vincono per il terzo anno consecutivo il Milano Marketing Festival TOP 100 Award.

Marzo 13, 2023

(Milano, 13 Marzo 2023) – Milano, 13 Marzo 2023 – TLC Telecomunicazioni vince il Milano Marketing Festival TOP 100 Award 2023 per essere un punto di riferimento nazionale nel portare internet in fibra ottica dove non c’è attraverso il proprio servizio “internet in fibra ottica dedicata a progetto”.

Il Milano Marketing Festival TOP 100 Award 2023 è stato assegnato a TLC Telecomunicazioni dal gruppo Class editori (editore tra gli altri dei quotidiani Milano Finanza ed Italia oggi e del canale televisivo CLASS CNBC).

Interverranno alla cerimonia di premiazione che si svolgerà a Milano il 13 marzo 2023, presso l’Istituto dei Ciechi e ritireranno il premio ‘Top Products 2023’ il CEO del gruppo TLC Telecomunicazioni Giuseppe Del Prete ed il direttore commerciale Marco Bove.

Il CEO Giuseppe Del Prete dichiara: “Viviamo in un mondo sempre più interconnesso. Un mondo in cui si sente tanto parlare di Fibra Ottica con argomento centrale prezzo. Per noi di TLC Telecomunicazioni non è il PREZZO a fare la differenza tra una connessione e l’altra ma il VALORE. Lavoriamo quasi esclusivamente su progetti dedicati per il top business, in modo sartoriale. Quando ci chiedono se siamo o meno migliori degli altri rispondo: Non siamo migliori, siamo diversi.”

Il direttore commerciale Marco Bove aggiunge: “L’assegnazione alla nostra azienda, anche per quest’anno, del premio Top Products 2023, non fa altro che confermare la nostra strategia di mercato: per noi, ogni cliente è un nuovo progetto. Il nostro lavoro è sederci a tavolino con lui e analizzare insieme esigenze, problemi e soluzioni. Le “soluzioni” standard le sciamo ad altri. Noi preferiamo il su misura, costruiamo valore”.

TLC Telecomunicazioni è una compagnia telefonica nazionale che quest’anno compie 18 anni e che punta tutto sulla personalizzazione dei servizi cliente per cliente e sull’assistenza. E’ specializzata in servizi dedicati e personalizzati per il top business. Costruendo letteralmente rete ottica cliente per cliente, scavando fisicamente la strada, è in grado di portare internet in fibra ottica dedicata a progetto praticamente ovunque. Completano l’offerta servizi evoluti di backup con o senza ip continuity, centralini cloud monosede o multisede con focus particolare sullo smart working e sul lavoro in mobilità in generale.

