TLC Telecomunicazioni presenta a Smau Milano 2022: LA MACCHINA DELLA FIBRA

(Adnkronos) – L’innovativa compagnia telefonica nazionale, nata nel 2005e specializzata nel portare internet in fibra ottica dedicata a progetto ovunque, sarà presente con un suo stand al più grande evento italiano dedicato all’innovazione che si svolgerà a Fiera a Milano l’11 e il 12 ottobre e presenterà LA MACCHINA DELLA FIBRA, uno strumento progettato e realizzato dall’azienda per spiegare ai non addetti ai lavori la differenza tra fibra ottica dedicata e fibra ottica condivisa e l’importanza di avere una banda minima garantita anche nelle connessioni in fibra.

Milano, 7 Ottobre 2022. TLC Telecomunicazioni è una piccola quanto innovativa compagnia telefonica nazionale, nata diciotto anni fa dall’intuizione di Giuseppe Del Prete, imprenditore allora venticinquenne e oggi CEO dell’azienda, nel cogliere le opportunità che il mercato delle telecomunicazioni, allora da poco liberalizzato, stava offrendo. Partita dalle reti domestiche e passata presto alle imprese, l’azienda è cresciuta rapidamente, diventando in poco tempo un vero e proprio punto di riferimento del mercato per servizi avanzati di connettività in fibra ottica tecnologicamente all’avanguardia e nella progettazione di infrastrutture complete per piccole, medie e grandi imprese. Con più di 100 tra dipendenti e partner commerciali operanti in tutta Italia, l’azienda ha inaugurato da poco una nuova sede a Milano di supporto alla rete vendita e sarà presente a Smau con uno staff dedicato per presentare alla clientela business e top business servizi e tecnologie all’avanguardia e ai partner tutte le opportunità chiavi in mano disponibili sia per quelli diretti che per quelli Wholesale.

Per noi, ogni cliente è un nuovo progetto.

«Il nostro punto di forza è la personalizzazione dei servizi, cliente per cliente, sulla base di un progetto personalizzato studiato caso per caso» spiega Del Prete. «Ci rivolgiamo prevalentemente alla clientela business e top business sia direttamente, sia attraverso la nostra rete di System Integrator, installatori telefonici e business partner. Dal 2021 ci siamo aperti anche al mercato Wholesale, dando la possibilità a ISP, WISP e Reseller di acquistare all’ingrosso i nostri servizi in modalità chiavi in mano. Ma il nostro fiore all’occhio è e resta internet in fibra ottica a progetto, un servizio pensato e costruito su misura per le esigenze di un singolo cliente. Costruendo letteralmente la rete ottica di ciascuno, scavando fisicamente la strada, siamo, infatti, in grado di portare internet in fibra ottica praticamente ovunque».

Connessione ultraveloce, sicura, garantita e su misura

La fibra ottica a progetto è un servizio pensato per la clientela business e top business che, a causa delle peculiarità del proprio lavoro, non può permettersi interruzioni di attività, ha bisogno di qualità e stabilità eccellenti o, per dislocazione geografica, non ha alternative non essendo raggiunta dalla normale rete stradale condivisa. «La fibra ottica dedicata a progetto è fibra pura FTTH spillata direttamente dalla dorsale e portata in vari tagli fino a 10 Giga in esclusiva in sede cliente con scavo stradale dedicato e permessi pubblici a carico di TLC anche dove la fibra condivisa non è presente» prosegue Del Prete. «Si tratta di un flusso continuo di banda costante e simmetrico – ossia con la stessa velocità di upload e download – dedicato esclusivamente al cliente e interconnesso con il più vicino anello in fibra con una banda garantita pari alla banda nominale. Il servizio è erogato esclusivamente a progetto studiando il caso del singolo cliente e può essere integrato con una serie di servizi aggiuntivi, quali backup in altra tecnologia, servizi VoIP e di comunicazione unificata, e ha interventi di assistenza 24/7/365in caso di guasti alla rete».

Servizi all’avanguardia: sempre un passo avanti

L’azienda lavoro continuamente all’ampliamento della gamma dei suoi servizi, tutti di altissima qualità e tecnologicamente avanzati, per cercare di rispondere alle diverse e molteplici esigenze di un mercato, sia delle famiglie che delle piccole, medie e grandi imprese, in continua evoluzione. «TLC Trasporto L2, ad esempio, è il servizio che permette ai clienti, di passare dalle nostre linee interne, evitando l’accesso alla rete internet. Negli ultimi mesi, inoltre, abbiamo implementato ulteriormente la nostra offerta con due nuove tipologie di servizi basati su fibra ottica pura: FTTO (Fiber to the office)offre la possibilità di condividere con un numero ristretto di altre utenze la connessione in fibra, diminuendo i costi ma garantendo sempre l’alto livello qualitativo dei servizi e una costruzione rete dedicata al singolo cliente; rispetto alla fibra a progetto, questa linea ha un iter di attivazione e gestione più snello ed un costo più contenuto tale da poter essere approcciata anche da imprese più piccole; la cosiddetta “fibra spenta”, invece, permette di creare reti locali chiuse tra postazioni anche molto distanti fra loro senza passare da internet, con un costo calcolato in base ai chilometri. Completano l’offerta servizi VOIP enterprise e sistemi di ultima generazione di comunicazioni unificata studiati e progettati per lavorare in maniera semplice sia dall’ufficio che da ovunque ci si trovi, favorendo uno smart working intelligente».

La presenza a Smau 2022

A SMAU Milano 2022 vogliamo parlarvi di noi. Vogliamo finalmente stringere mani e agevolare il ritorno a fare rete. Il nostro team sarà a disposizione per informazioni sia per il mondo business e top business sia per il mondo dei partner sia retail che wholesale. Saremo allo Stand B18.

