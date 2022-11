TLF Associati diventa “Professionista Certificato” per Camera di Commercio Italiana negli Emirati Arabi Uniti

Novembre 23, 2022

(Roma 23/11/2022) – Il brand romano prosegue la propria attività professionale al fianco delle imprese italiane all’estero estendendo la propria consulenza anche negli Emirati Arabi

Gli Emirati Arabi Uniti godono di una posizione strategica di collegamento tra Medio Oriente e Sub-Continente indiano, ricchi di risorse naturali e con tantissimi investimenti in infrastrutture ancora da fare, insieme alla ferma volontà governativa di lanciare il Paese tra i big mondiali, forte anche di una grande stabilità politica e di un assetto giuridico certo.

In questo contesto, tante imprese italiane hanno deciso già da anni di rivolgersi a questo mercato, attratte da una consolidata politica di incentivi per la creazione di zone franche, da un reddito annuo pro capite medio di oltre 60 mila dollari. La popolazione locale rappresenta un target privilegiato per i settori di alta gamma e per l’intero comparto dei beni di lusso e dagli investimenti ingenti messi in campo dal governo locale proventi derivanti dalla vendita di petrolio e gas in una serie di settori strategici che implicano un potenziale di commesse per le aziende italiane, difficilmente replicabile altrove: grandi infrastrutture, alta tecnologia, immobiliare, difesa, formazione e ricerca scientifica, energia (con attenzione particolare alle energie rinnovabili), cultura, turismo, impianti industriali.

L’avv. Gabriele Pacifici Nucci, socio del marchio legale TLF Associati, ha annunciato proprio qualche giorno fa la nomina dello studio quale “Professionista Certificato” dalla Camera di Commercio Italiana negli Emirati Arabi Uniti (Dubai) e consulente legale di riferimento, riconosciuto “Italian Representative IICUAE 2022/2023″ (iscrizione al n. IRN/764).

“Da oltre un decennio — spiega l’avv. Gabriele Nucci — prestiamo l’attività di consulenza legale alle imprese che vogliano espandere all’estero il proprio business sempre però restando all’interno dei confini comunitari. Gli Emirati Arabi costituivano, ormai, un centrale, florido e attuale terreno sui cui fondare nuove sfide d’impresa. Il nostro Studio — prosegue il socio del marchio legale TLF Associati — non poteva sottrarsi ad una richiesta sempre più pressante della clientela e di alcuni settori industriali e commerciali. Le realtà aziendali italiane corrono veloci, più di quanto qualcuno possa pensare, inseguendo i migliori mercati, ovunque, su scala mondiale. A nostro avviso — aggiunge Nucci — l’avvocato è chiamato ad affiancarsi in questa corsa, adeguandosi con altrettanta rapidità alle esigenze legali dell’imprenditore”.

CONTATTI: https://www.tlfassociati.it/