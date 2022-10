TLF Associati parte attiva del seminario annuale di Educazione Finanziaria

Ottobre 28, 2022

Roma, 28 ottobre 2022. Si è svolto il 27 ottobre 2022 il seminario annuale approvato dal Comitato interministeriale per la Programmazione delle attività di educazione finanziaria e organizzato dal Collegio Professionale Europeo Esperti Traders e Analisti Finanziari (CPE), l’associazione professionale di categoria presso la quale si iscrivono periti, esperti, aspiranti esperti e investitori che promuove la professione del Trader finanziario a livello nazionale, europeo e internazionale. L’avv. Gabriele Pacifici Nucci (TLF Associati), socio della nota firma legale romana, ha partecipato al seminario come relatore. L’Avvocato romano ha esposto le principali tematiche inerenti la professione e l’attività di trading professionale e di analista finanziario. Un tema sempre più pressante, considerando la crescita del settore e lo sviluppo avuto negli ultimi anni post COVID-19. Quella del trader una figura professionale che si sta affermando nei fatti, ma che non trova un riscontro giuridico certo nella vigente normativa, sulla quale il Collegio dei Traders ha fatto e sta proseguendo un importante lavoro nelle sedi istituzionali per vederne rappresentati gli interessi. Nel corso del seminario sono stati discussi i temi dell’insegnamento dell’educazione finanziaria, del trading finanziario e i risvolti reali della realtà virtuale e gli sbocchi professionali nel mondo del lavoro. Insieme all’avv. Pacifici sono intervenuti numerosi relatori esperti a livello internazionale quali Francesco Maurizio Mulino, Presidente CPE Trader; Dott. Francesco Lamanna, Professore presso l’Università Popolare degli Studi di Milano in Scienza della Finanza e del Trading; Dott. Carlo Vallotto, Esperto Analista Finanziario; Dott. Alessandro Melis, Consulente Finanziario, Trader e Analista Professionale.

CONTATTI: https://www.tlfassociati.it/