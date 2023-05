Toasty One e Carpet One Spot di Tineco premiati agli iF Design Awards 2023

Maggio 31, 2023

– Tineco si aggiudica tre importanti riconoscimenti che ne certificano l’alta qualità dei prodotti

MILANO, 31 maggio 2023 /PRNewswire/ — Tineco, azienda che produce prodotti elettronici smart e di qualità per la casa, ha da poco vinto il prestigioso iF Design Awards 2023 per due dei suoi innovativi prodotti, il Carpet One Spot e il Toasty One. Quest’ultimo ha poi ottenuto un ulteriore riconoscimento per la sua user experience (UX), vale a dire l’esperienza vissuta dall’utente, e la user interface (UI), cioè l’interfaccia del prodotto con la quale l’utente entra in contatto.

Toasty One: il tostapane intelligente in grado di accontentare tutti i palati

Toasty One è un tostapane all’avanguardia che utilizza una tecnologia avanzata per offrire agli utenti pane perfettamente tostato ogni volta che lo desiderano. L’intuitivo cursore, che regola il livello di tostatura, consente infinite opzioni di cottura, così da accontentare tutti i palati.

Ciò che distingue il Toasty One dagli altri tostapane presenti sul mercato è l’innovativa tecnologia Intelliheat, che agisce in 4 fasi. In primo luogo, grazie all’azione dei sensori a infrarossi integrati, gli utenti possono scegliere il grado di tostatura desiderato. Successivamente, Toasty One identifica la tipologia di pane e regola in tempo reale il processo di tostatura. Infine, una volta ultimata la cottura, il pane viene rilasciato automaticamente.

La tecnologia di rilevamento utilizzata da Toasty One rappresenta un notevole miglioramento rispetto ai tostapane tradizionali. Infatti, mentre questi ultimi prevedono che si imposti un timer per ogni livello di tostatura, il tostapane di Tineco agisce in autonomia garantendo che ogni fetta di pane venga tostata alla perfezione, indipendentemente dal suo spessore o dalla tipologia.

Toasty One è in grado di tostare non solo diverse tipologie di pane ma anche quelli farciti. Questa sua versatilità e precisione lo rendono così un elettrodomestico essenziale per tutti coloro che amano il pane perfettamente tostato.

Carpet one spot: per una pulizia agile e veloce

Carpet One Spot di Tineco è un prodotto rivoluzionario che ha ottenuto il prestigioso riconoscimento iF Design Awards 2023 per il suo eccezionale design e la sua funzionalità. Questo dispositivo senza fili è stato progettato per rendere la pulizia di tappeti e tappezzeria semplice ed efficiente. Inoltre, la funzionalità Spot Mode permette agli utenti di posizionare la spazzola sulla macchia, attivare la funzione ed attendere fino alla notifica di rimozione della stessa, rendendo così la pulizia più confortevole e meno dispendiosa in termini di tempo.

La tecnologia Tineco iLoop™ Smart Sensor è un’altra caratteristica che distingue Carpet One Spot dagli altri dispositivi di pulizia presenti sul mercato. Questa funzione consente al dispositivo di rilevare, strofinare e rimuovere automaticamente le macchie più resistenti, rendendolo uno strumento essenziale per chiunque voglia mantenere tappeti e tappezzeria puliti e freschi. Il potente motore brushless e la spazzola motorizzata assicurano che anche le macchie più ostinate vengano rimosse senza sforzo, lasciando tutte le superfici come nuove.

Carpet One Spot è un dispositivo pratico ed efficiente sotto diversi punti di vista. In primo luogo, il dispositivo è dotato di un sistema di autopulizia sia per la spazzola che per il tubo flessibile. In secondo luogo, il prodotto è privo di cavi e offre agli utenti la libertà di pulire senza alcuna restrizione. Infine, il suo design leggero lo rende facile da manovrare mentre le sue dimensioni compatte fanno sì che si riponga agilmente.

In conclusione, i prodotti innovativi di Tineco – Toasty One con la tecnologia Intelliheat e Carpet One Spot con l’iLoop™ Smart Sensor – sono esempi eccezionali dell’impegno dell’azienda per l’innovazione e l’eccellenza del design, in grado di facilitare la vita di tutti i giorni dei propri utenti.

Il Toasty One è disponibile su Amazon al prezzo di 339,00 euro

Il Carpet One Spot è disponibile su Amazon al prezzo di 499,99 euro.

TinecoFondata nel 1998, Tineco si dedica alla progettazione di prodotti elettronici per la casa di qualità, utili, facili da usare e smart. Con oltre due decenni di esperienza nel settore della pulizia della casa, Tineco non smette mai di innovare ed è sempre pronta a trovare soluzioni smart per tutti.

Per maggiori informazioni, visitare il sito https://www.tineco.com

