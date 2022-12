Toccare con mano l’artigianato di Qingdao, godendo insieme del meraviglioso patrimonio culturale immateriale

Dicembre 12, 2022

QINGDAO, Cina, 12 dicembre 2022 /PRNewswire/ — Il patrimonio culturale immateriale non deve rimanere solo in un elenco, ma deve influenzare le menti di generazione in generazione in modo unico, in quanto ricco di valori umanistici, storici e culturali.

In occasione della “Giornata del turismo cinese 2022” a Qingdao, si è tenuto il bazar del patrimonio culturale immateriale “Artigianato di Qingdao”, cogliendo l’occasione del primo Festival dell’artigianato di Qingdao per creare una piattaforma innovativa per lo scambio, la presentazione, la trasmissione e lo sviluppo della cultura tradizionale, nonché per creare delle premesse spirituali che permettano al pubblico di sperimentare la bellezza della tradizione, della vita, dell’ispirazione e dell’artigianato.

L’artigianato del patrimonio culturale immateriale prende vita soltanto portando l’artigianato tradizionale nella vita delle persone e permettendo al patrimonio culturale immateriale di Qingdao di integrarsi nelle case della gente comune e diventare parte della loro vita.

Il merletto di Jimo, l’intreccio di paglia di Pingdu, l’arte curiale, i dolci di Laocangkou, l’intaglio di noci e noccioli, le lacche con conchiglie in salamoia del marchio Jinbei Chuanshuo. Il bazar presenta sia opere rappresentative del patrimonio culturale immateriale provenienti da vari distretti e città, sia opere artigianali rappresentative della gente comune. I vari prodotti artigianali di Qingdao ci ricordano non solo le vicissitudini della storia, ma ci fanno anche rivivere i cambiamenti avvenuti nel corso degli anni. Invece di attenersi all’artigianato tradizionale che è rimasto immutato per centinaia di anni, numerosi artigiani hanno scelto di innovare e dare vita ai classici.

La presenza dell’artigianato del patrimonio culturale immateriale non solo permette al pubblico di conoscere gli esclusivi progetti rappresentativi di Qingdao nel campo del patrimonio culturale immateriale, ma aumenta anche la visibilità e l’influenza del patrimonio culturale immateriale di Qingdao, offrendo una preziosa opportunità di scambio, interazione e apprendimento reciproco agli eredi. Inoltre, ha dimostrato di essere un’ulteriore approfondimento della trasformazione creativa e dello sviluppo innovativo dell’artigianato tradizionale, che apre un percorso efficace per il collegamento della cultura del patrimonio culturale immateriale con la vita moderna.

L’intreccio tra la bellezza dell’artigianato e la cultura tradizionale, così come la fusione tra la saggezza antica e l’artigianato moderno, hanno dimostrato la persistenza e la perseveranza degli artigiani e hanno indicato il percorso necessario per l’integrazione del patrimonio culturale immateriale tradizionale nella vita contemporanea.

Il bazar dell’artigianato ha favorito la nascita di molti nuovi modelli e ha dato vita a un ecosistema che collega artigiani, produttori, piattaforme e consumatori, trasformando così i prodotti del patrimonio culturale immateriale da “articoli frammentati” in “prodotti di marca”, rispondendo in larga misura alle esigenze e alla forte domanda della società attuale. Mentre il bazar online colma il divario tra artigiani e consumatori, il bazar offline crea un’interazione emotiva tra l’artigiano e la metropoli. Trasformando i prodotti in cultura e creando un ponte tra produzione e consumo, l’artigianato si sta trasformando in uno stile di vita che apre gli orizzonti della vita delle persone.

L’artigianato del patrimonio culturale immateriale è il risultato di una lunga storia e delle tracce di anni mutevoli. Non sono necessarie numerose cerimonie: ma se ci soffermiamo, ascoltiamo e osserviamo, il patrimonio verrà tramandato.

