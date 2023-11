Tommaso Carniel e Giovanni Antonello, Green eCommerce: il Bestseller su come raggiungere il successo con un ecommerce ecosostenibile

Novembre 10, 2023

(Adnkronos) – Milano, 10.11.2023 –Avere successo nell’ecommerce è il sogno di molti imprenditori digitali. Quello che tuttavia molti non sanno è che creare un impero commerciale in questo settore, che sia anche rispettoso dell’ambiente, è realmente possibile. Tutto sta nel seguire pochi semplici passaggi.

Per tutti coloro che desiderano raggiungere la libertà finanziaria grazie ad un ecommerce, esce oggi il libro di Tommaso Carniel e Giovanni Antonello “GREEN eCOMMERCE. La Libertà Finanziaria A Un Passo Da Te. Crea Un Impero Commerciale Grazie Al Nostro Sistema Etico, Sostenibile E Rispettoso Dell’Ambiente”(Bruno Editore). Al suo interno, gli autori condividono con i propri lettori strumenti pratici e innovativi per lanciare un ecommerce di successo partendo da zero, con un’attenzione particolare al tema della sostenibilità.

“Il nostro libro è un vero e proprio manuale operativo che abbraccia tutti gli ambiti del commercio elettronico con esempi reali e moltissimi contenuti grafici. Suddiviso in 5 capitoli è ricco di contenuti, link informativi e consigli pratici per scoprire davvero tutto ciò che c’è da sapere in merito a questo business online” afferma Tommaso Carniel, autore del libro. “Dall’impostazione del giusto mindset a come aprire una partita iva, dalla selezione dei fornitori alla scelta del giusto codice ATECO, il lettore imparerà come analizzare il mercato, come individuare prodotti potenziali e come costruire la propria brand identity partendo da zero” aggiunge il co-autore Giovanni Antonello.

Secondo gli autori, la formula del successo è solo una: investire su sé stessi e sulla propria formazione. Infatti, solo attraverso lo sviluppo di capacità e competenze specifiche è possibile raggiungere la tanto desiderata libertà finanziaria. L’ecommerce, ad esempio, è un ottimo strumento per raggiungere questo fine e il libro di Tommaso Carniel e Giovanni Antonello dimostra come farlo seguendo uno schema ben preciso frutto di tanti anni di esperienza in questo settore.

“Quando si parla di commercio digitale si fa riferimento ad uno dei settori più affascinanti e di tendenza di questi ultimi tempi. I dati parlano chiaro: dopo la pandemia le vendite online sono letteralmente esplose consentendo agli operatori del settore di generare grandi profitti” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “Il libro di Tommaso Carniel e Giovanni Antonello dimostra che creare un’attività online di successo che sia allo stesso tempo etica, sostenibile e rispettosa dell’ambiente è davvero possibile. Basta sapere come fare”.

“Da tempo cercavamo una strategia efficace per pubblicare il nostro primo libro ma non avevamo mai incontrato niente di interessante. Poi abbiamo conosciuto Giacomo Bruno e la decisione di affidarci a lui è stata fin troppo facile” concludono gli autori. “Organizzazione e capacità di supporto in ogni ambito del lavoro, dalla stesura dei testi alla revisione dei contenuti, fino alle strategie editoriali curate nel minimo dettaglio, con Bruno Editore diventare Bestseller è praticamente certo. Indubbiamente la miglior casa editrice per imprenditori e liberi professionisti in Italia”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo:https://amzn.to/48nn1nQ

Tommaso Carniel e Giovanni Antonello hanno un’esperienza decennale nel ramo delle cure alla persona e nel management delle professioni sanitarie. Da sempre appassionati di imprenditoria, sotto la guida di mentori del calibro di Alfio Bardolla e Roberto Re hanno seguito corsi di formazione di assoluto valore in relazione a tematiche quali Finanza Personale, Leadership, PNL, Amazon Business e Dropshipping. Gestiscono oggi una propria startup nel settore e-commerce, offrendo ad aziende e privati servizi di consulenza, tutoraggio e assistenza diretta.Sito web:https://www.italicaeshop.com

Giacomo Bruno, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 31 Bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.000 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale. È un pioniere dell’Intelligenza Artificiale e di ChatGPT. È considerato il più esperto di “book funnel” e il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Per info: https://www.brunoeditore.it