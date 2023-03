Tommaso Renna, Bari: “Al fianco delle PMI per costruire un rapporto di fiducia e collaborazione con le banche”

Marzo 21, 2023

(Conversano – Bari, 21/03/2023) – La Finanza d’Impresa consente alle aziende di acquisire la fiducia delle banche per ottenere l’accesso al credito

Conversano – Bari, 21/03/2023 – “Il rafforzamento delle competenze economiche e finanziarie può generare benefici particolarmente elevati nel nostro Paese, considerato il peso dei microimprenditori nel tessuto produttivo italiano; le imprese hanno, oggi più che mai, la necessità di confrontarsi con il sistema bancario, diventato, a differenza di una manciata di anni fa, altamente oculato nel valutare gli asset aziendali e selettivo nel concedere finanziamenti alle imprese più piccole e meno strutturate, che vengono percepite come più vulnerabili e, dunque, esposte ai rischi di default”, spiega Tommaso Renna, esperto contabile e consulente aziendale. “Le PMI, generalmente non dispongono della necessaria trasparenza dei dati, spesso e volentieri manca un’analisi finanziaria dettagliata, un bilancio riclassificato. I dati disponibili risultano essere molto aggregati e ciò non permette alla piccola azienda di essere attrattiva nei confronti delle banche. Dalla mia esperienza – afferma Renna – con la giusta consapevolezza e con un opportuno lavoro sui numeri aziendali, si possono ottenere ottimi risultati che andranno ad influenzare il futuro stesso dell’impresa. Sembra banale, ma molte aziende restano piccole o, nella peggiore delle ipotesi, chiudono, perché non hanno una strategia per ottenere credito bancario.”

Tommaso Renna è esperto in consulenza finanziaria e direzionale con competenze trasversali ed esperienze maturate negli anni all’interno e al fianco delle imprese. Lo studio di Tommaso Renna si trova a Conversano, in provincia di Bari. Il team, costituito da professionisti del settore, affianca CFO e responsabili finanziari delle PMI nel massimizzare il valore di lungo termine dell’impresa, attraverso una strategia di portafoglio che permetta di migliorare l’operatività finanziaria.

“La pianificazione finanziaria integrata è lo strumento che aumenta le possibilità per l’imprenditore di ottenere credito dalla banca ed autofinanziarsi. Non esiste ‘impresa’ senza una corretta gestione delle performance economico-finanziarie, indispensabile in ogni fase: costituzione, crescita e consolidamento”, ribadisce Renna. “Programmare una consulenza strutturata per poter accedere a tutte le forme di credito è oggi una necessità inderogabile, soprattutto per le PMI. Per fare questo l’imprenditore può affidarsi a consulenti esperti che dispongono di strumenti qualificati che parlano lo stesso linguaggio bancario e che siano in grado di fornire tutte quelle informazioni per rendere chi è alla guida di un’azienda autonomo, sia nella conoscenza e nella valutazione della struttura finanziaria dell’impresa, che nel calcolo del proprio rating aziendale, prima di decidere la strada migliore da intraprendere”.

Le PMI sono dunque chiamate ad un approccio proattivo e predittivo rispetto alla definizione delle possibili direttrici di sviluppo dell’attività, soprattutto nelle situazioni di cambiamento e riorganizzazione, che possono implicare interventi specifici di corporate finance.

“Le aziende prosperano quando riescono a creare valore economico reale per tutti. Questo processo si attua attraverso l’uso di una serie di strumenti che il consulente mette in campo analizzando in primis la struttura finanziaria esistente”, conclude Tommaso Renna. “Occorre capire se l’azienda è in grado di rimborsare il finanziamento e in quali tempi, tenendo monitorata la centrale rischi. All’interno delle organizzazioni si rende necessario un rinnovamento della cultura finanziaria, che vuol dire: comprendere e monitorare le Key Performance Indicators dell’azienda, costruire un Business Plan e un Piano d’azione sostenibile adottando una prospettiva globale. La cultura finanziaria, soprattutto per le PMI, può diventare la chiave per assicurare la prosperità, nonché la sopravvivenza stessa dell’azienda, soprattutto quando l’economia è colpita da shock profondi ed inaspettati”.

Contatti:

www.tommasorenna.it