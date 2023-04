Aprile 27, 2023

(Adnkronos) – ● La stagione nuziale è alle porte e Matrimonio.com, portale di riferimento del settore nuziale in Italia e parte del gruppo The Knot Worldwide, ha stilato la classifica delle città italiane che si preparano a celebrare più nozze nel 2023.

● Sul podio delle coppie iscritte a Matrimonio.com si posizionano: Napoli (7.9%), Roma (7.3%) e Milano (4.4%).

Milano, 27 aprile 2023 – La stagione nuziale è alle porte e le coppie italiane sono alle prese con l’organizzazione e definizione degli ultimi dettagli per rendere indimenticabile il loro grande Sì. Per questa occasione, Matrimonio.com, portale di riferimento del settore nuziale in Italia e parte del gruppo The Knot Worldwide, ha stilato la classifica delle città italiane che si preparano a celebrare più nozze in questo 2023. Scopriamo quali sono.

Top 10 delle città italiane con più nozze nel 2023

Come già anticipato, il 2023 sarà un anno molto positivo per i matrimoni, in cui è previsto un aumento del 5% rispetto al2019, l’ultimo anno di normale attività del settore prima della pandemia. Ogni città si sta, quindi, preparando ad ospitare un elevato numero di celebrazioni. Ma quali sono le città italiane in cui si respirerà più aria di fiori d’arancio? Ecco la top 10 basata sulle coppie iscritte a Matrimonio.com:

1. Napoli (7.9%)

2. Roma (7.3%)

3. Milano (4.4%)

4. Palermo (3.4%)

5. Bari (3.3%)

6. Torino (3.1%)

7. Catania (2.6%)

8. Salerno (2.3%)

9. Caserta (1.9%)

10. Brescia (1.8%)

Seguono altre grandi e importanti città come, ad esempio, Bergamo (1.7%), Lecce (1.6%), Firenze (1.5%) e Verona (1.4%). In questa sezione di Matrimonio.com è possibile conoscere i migliori fornitori del settore nuziale per città, ai quali è stato riconosciuto il Wedding Awards, il prestigioso premio del settore rilasciato dal portale e basato sulle recensioni delle coppie. Questi, ad esempio, sono i migliori professionisti di Napoli, di Roma e di Milano.

Mesi e giorni più gettonati

L’estate rimane, senza dubbio, la stagione preferita dalle coppie italiane per sposarsi. Ecco, infatti, la top 5 dei mesi preferiti per le nozze di quest’anno delle coppie iscritte a Matrimonio.com:

1. Giugno (24,8%)

2. Settembre (24,5%)

3. Luglio (14,9%)

4. Maggio (13,4%)

5. Agosto (7,7%)

I giorni più gettonati dagli sposi di Matrimonio.com sono, invece, il 9 settembre (3.7%), il 24 giugno (3.7%), il 2 settembre (3.5%) il 10 (3.4%) e il 3 giugno (3.2%). Tutti sabati.

Riguardo Matrimonio.com

Matrimonio.com è un portale parte del gruppo di riferimento del settore nuziale, The Knot Worldwide, pensato per aiutare gli sposi a organizzare il giorno più felice della loro vita. Grazie alla sua presenza internazionale ha creato la community nuziale e il mercato virtuale di nozze su Internet più grandi a livello mondiale. Dispone di un database con oltre 700.000 professionisti del settore nuziale e offre alle coppie strumenti per preparare la lista di invitati, gestire il budget, trovare fornitori, etc.

The Knot Worldwide opera in 16 paesi tramite diversi domini come Bodas.net, WeddingWire.com, TheKnot.com, Matrimonio.com, Mariages.net, Casamentos.pt, Bodas.com.mx, Casamentos.com.br, Matrimonio.com.co, Matrimonios.cl, Casamientos.com.ar, Matrimonio.com.pe, Hitched.co.uk, Hitched.ie, Casamiento.com.uy, WeddingWire.ca e WeddingWire.in.

Per maggiori informazioni:

Francesca Carminati

press@matrimonio.com

Web:www.matrimonio.com