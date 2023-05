Torna a Roma il Summit 4eCom: appuntamento per il 26 Maggio con l’Ecommerce Restart

Maggio 11, 2023

(Adnkronos) – Milano, 11 maggio 2023. Il 26 Maggio, nella location The Hub di LVenture Group di Roma, posizionata strategicamente nella stazione Termini di Roma, tornerà il 4eCom Summit: Ecommerce Restart, il nuovo impedibile evento organizzato da 4eCom, l’Associazione di Soluzioni digitali per eCommerce impegnata a diffondere la cultura del digitale sul territorio italiano.

Una giornata ricca di Speech, Tavole Rotonde e Interventi con importanti esponenti dell’eCommerce e ospiti esclusivi che avranno l’obiettivo di approfondire alcuni dei temi più importanti del settore.

Si parlerà di strategia di email marketing e replatform, con un’attenzione particolare alle best practice per un eCommerce di successo e alla digital customer experience. Verrà approfondito il tema del cambiamento infrastrutturale e si parlerà di come le imprese possono pianificare il proprio sviluppo in modo sostenibile.

Ospiti dell’evento: Davide Casaleggio, Presidente di Casaleggio Associati e le associazioni partner di 4eCom: Italian Tech Alliance e Digital Masterminds.

Sono 4 gli speaker selezionati per l’occasione da 4eCom che avranno modo di presentare contenuti di valore e affrontare i temi principali di questo Summit:

Luigina Ferraro, CEO E-PATHOS By INCIPIT, Fabrizio Leo, CEO di Flamenetworks, Matteo Gabrielli, Co-Founder & Managing Partner di X-port, Monaldo Santori, CEO di Texeo, Marco Ziero, CEO di Palabra e Sergio Amodio, Sales Director di SAVE Logistica.

L’avvocato Antonino Polimeni, senior partner dello studio associato PolimeniLegal e socio 4eCom, presenzierà e coordinerà a una discussione di confronto sul tema della Normativa Omnibus e, nello specifico, di come le aziende debbano adeguarsi per risultare a norma di legge.

Accompagneranno l’intervento Davide Lugli, socio fondatore 4eCom e CEO di Skipper, su una panoramica delle soluzioni presenti in Italia, Monica Spirano, Business Development di Co-Guard con un focus sul tema del monitoraggio prezzi e Luca Mirafiori, Business Development Manager di Kopjra sull’iter di difesa in caso di segnalazione.

In occasione dell’evento verrà inoltre presentato il gruppo di lavoro 4eCom System Integrator, autori dell’evento di successo “System Integrator on Stage”, tenuto a Milano lo scorso Aprile.

In occasione del 4eCom Summit Ecommerce Restart, il gruppo darà vita a un’importante discussione sul tema del replatform, il punto di vista dei sistemisti e le opportunità che offrono le varie piattaforme.

Moderatore sarà Marco Macari, socio 4eCom e CEO di ITTWEB & AccelaSearch, nonché ideatore e coordinatore del Gruppo di lavoro System Integrator.

Infine, 4eCom in collaborazione Italian Tech Alliance e Digital Masterminds hanno dato vita a un tavolo di lavoro per riunire i principali attori del mercato eCommerce italiano e mettere a fuoco le esigenze del settore di riferimento.

Verranno trattati i temi della sostenibilità per i servizi logistici e della necessità di una nuova formazione digitale per i futuri esperti del settore eCommerce.

I risultati della loro ricerca verranno resi pubblici in una tavola rotonda istituzionale durante l’evento in un momento di confronto e condivisione con il pubblico.

L’Associazione 4eCom si fa portavoce di tutte le aziende associate nel settore eCommerce, al fine di stimolare positivamente il contesto del mercato delle innovazioni e del digitale in Italia.

L’evento 4eCom Summit Ecommerce Restart si terrà il 26 Maggio a Roma nella sede LVenture di Roma Termini.

Per informazioni su modalità e ticket di partecipazione, contattareinfo@4ecom.it.

