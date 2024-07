Torna CorriBicocca: aperte le iscrizioni per la settima edizione

30 Luglio 2024

(Adnkronos) – L’appuntamento con la manifestazione inclusiva organizzata dall’Università di Milano-Bicocca e CUS Bicocca, con il patrocinio di CUS Milano, è per domenica 20 ottobre

Milano, 30 luglio 2024 – La settima edizione della CorriBicocca è ai nastri di partenza. Sono infatti aperte le iscrizioni per la corsa senza barriere organizzata dall’Università di Milano-Bicocca e CUS Bicocca, con il patrocinio di CUS Milano. La manifestazione, divenuta ormai un punto di riferimento nel calendario di tanti appassionati, animerà le vie e le piazze del quartiere nella mattinata di domenica 20 ottobre 2024.

Nata nel 2018 per celebrare il ventennale dell’Ateneo, la manifestazione si è fin da subito affermata come corsa dell’inclusività e per la sua settima edizione conferma l’apertura totale verso le tantissime famiglie, le aziende e i residenti che negli anni passati hanno scelto di vivere una domenica speciale, animando il campus universitario e l’intero distretto.

Domenica 20 ottobre 2024 la corsa, aperta a tutta la cittadinanza, si snoderà con un percorso rinnovato per l’occasione tra le strade del campus e del quartiere, in tre formule differenti, tutte omologate dalla FIDAL: la 5 chilometri non competitiva, la 10 chilometri non competitiva e la 10 chilometri competitiva. La partenza di tutte le gare avverrà davanti all’ingresso del centro sportivo Bicocca Stadium, all’altezza di viale Sarca, 205, a Milano. L’arrivo avverrà all’interno del centro sportivo stesso.

Le iscrizioni alla settima edizione della CorriBicocca sono ufficialmente aperte sul sito della manifestazione: www.corribicocca.it. Confermate le scontistiche per le famiglie per vivere appieno lo spirito della manifestazione in un clima di festa: iscrivendo almeno due adulti e fino a tre figli under 14 sarà possibile usufruire di una tariffa speciale. Previsti, inoltre, prezzi speciali per chi deciderà di iscriversi alla CorriBicocca entro il 31 luglio o il 31 agosto e promozioni per studenti, dipendenti e alumni dell’Università di Milano-Bicocca e per le società sportive.

L’edizione 2024 assegnerà il titolo universitario regionale: lo studente e la studentessa che taglieranno per primi il traguardo dei 10 km competitivi otterranno l’ambito titolo agonistico riconosciuto da FEDERCUSI Lombardia. Confermato il “Trofeo Bicocca” che verrà assegnato al Dipartimento (comprensivo di studenti, docenti e dipendenti) che iscriverà più persone alla gara. Il premio va ad affiancarsi alle medaglie previste per la corsa agonistica, a quelle dedicate ai primi tre classificati universitari (maschile e femminile) e alla medaglia speciale per il bambino e la bambina più piccoli ad aver partecipato. Dopo il grande successo della passata edizione, riconferma per il “Manager Trophy”: sarà premiata l’azienda vincitrice che, sommando i tempi dei primi 20 classificati, totalizzerà il tempo migliore. Tutte le informazioni della settima edizione della CorriBicocca sono disponibili sul sito www.corribicocca.it.

«La CorriBicocca è un evento che incarna appieno i valori della nostra Università: inclusività, partecipazione e benessere», dichiara Giovanna Iannantuoni, rettrice di Milano-Bicocca. «Siamo orgogliosi di vedere come questa manifestazione sia cresciuta diventando un punto di riferimento nel panorama sportivo milanese e coinvolgendo sempre più strettamente il territorio e il quartiere con cui l’Ateneo vive in profonda sinergia».

«Anche quest’anno correremo nel nostro quartiere Bicocca costeggiando gli edifici che sono normalmente sede di studio e di lavoro: questa è una splendida occasione per rendere tutta la comunità del Distretto partecipe del nostro impegno per diffondere i valori della cultura, della ricerca e del benessere anche al nostro territorio. Mi auguro che i cittadini, le imprese e le istituzioni presenti vogliano unirsi a noi per diffondere un messaggio di crescita e sviluppo inclusivo del quartiere. Quest’anno destineremo parte del ricavato al progetto TAKE CARE-UniMiB, che mira a diffondere e sostenere programmi di cura e attenzione dedicati alle giovani pazienti oncologiche in trattamento chemioterapico», commenta la professoressa Lucia Visconti Parisio, delegata della rettrice per lo sport universitario.

«Con tutta l’esperienza e l’entusiasmo degli studenti e degli ex-studenti che compongono il team CUS Bicocca – le parole del presidente Giuseppe Calbi –, stiamo organizzando un evento che dia il benvenuto a tutti i nuovi studenti, italiani e stranieri, dell’Ateneo e che permetta di far correre insieme chi studia, ha studiato, lavora o vive nel quartiere Bicocca. Vogliamo che CorriBicocca sia un’occasione per esplorare tutti gli angoli del mondo Bicocca e cercheremo di farlo coinvolgendo il maggior numero di realtà che lo compongono, accademiche e non».

Conclude il Presidente del CUS Milano Alessandro Castelli: «Con questa edizione di CorriBicocca, CUS Milano e Cus Bicocca confermano la tradizione di questo evento che di fatto è l’apertura dell’anno accademico sportivo e che vedrà altri momenti di svago e divertimento per i nostri studenti. Ricordo il grande successo di ‘Valanga Bicocca’ e il lancio di ‘Onda Bicocca’ che completano il trittico degli ‘sports events’ targati CUS Bicocca. L’edizione 2024 di CorriBicocca vedrà come da tradizione anche l’assegnazione del titolo regionale universitario sui 10 km strada e ospiterà alcuni studenti universitari olimpici reduci da Parigi 2024 quali testimonial della ‘Dual career’ targata Università di Milano-Bicocca e CUS Milano».

