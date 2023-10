Toys for Kidsters, Kidults & Co. – Grande palcoscenico alla Spielwarenmesse 2024

Ottobre 17, 2023

NORIMBERGA, Germania, 17 ottobre 2023/PRNewswire/ — Dai prodotti retrò al fantasy, alla fantascienza, all’azione e alla strategia – per ogni interesse degli adulti con forte potere d’acquisto c’è un giocattolo adatto. Dal 30 gennaio al 3 febbraio 2024, la Spielwarenmesse sottolinea questa tendenza con la nuova offerta “Life’s a Playground – Toys for Kidsters, Kidults & Co”. Con una vivace messa in scena, gli esempi di prodotti delle quattro categorie Collectibles, Premium Collectibles, Creative Fantasy e Tabletop-Games fanno rivivere il mondo dei giochi per gli adulti. L’area speciale interattiva è uno degli highlights della fiera e offre un’impressionante ispirazione per ciò che non dovrebbe mancare in alcun negozio di giocattoli.

Un gruppo target con forte potere d’acquisto

Gli adulti sono un gruppo target importante per il commercio di giocattoli. Molti di loro possiedono giochi da tavolo, hanno un modellino speciale di auto sulla scrivania, collezionano fumetti o possiedono una felpa con un personaggio famoso. Christian Ulrich, portavoce del Consiglio d’Amministrazione della Spielwarenmesse eG, spiega: “Gli adulti che mostrano interesse per i giocattoli sono, da tempo, più di una nicchia. Costituiscono un gruppo target con forte potere d’acquisto, il cui potenziale deve assolutamente essere tenuto d’occhio dal commercio di giocattoli.” Nel padiglione 3A della Spielwarenmesse, la nuova area speciale mostra chiaramente la varietà di prodotti su una superficie di circa 400 m² tutta da scoprire.

A caccia di tesori

La categoria “Collectibles” pone in primo piano il piacere di collezionare. Anche i giocattoli sono oggetti da collezione e dimostrano l’entusiasmo del proprietario per un argomento. Allo stesso tempo, gli adulti sono sempre alla ricerca di nuovi esemplari per arricchire ed ampliare la propria collezione. Intorno alla passione per il collezionismo ruotano, ad esempio, prodotti di modellismo, figure d’azione e da collezione, giocattoli da costruzione e di sistema, fumetti, merchandise, NFT, peluche o puzzle. Il collezionismo può anche essere un investimento vantaggioso, come si può vedere nel prossimo segmento “Premium Collectibles”. Questi prodotti colpiscono per la loro speciale esclusività e, spesso, hanno il potenziale per aumentare il loro valore.

Immergersi in mondi fantastici

I giochi di carte collezionabili, insieme ai Role Playing Games e ai giochi di miniature, sono esempi della categoria “Creative Fantasy”. Portano i giocatori in un mondo ludico emozionante ed interattivo. Qui possono immergersi in avventure epiche, dimostrare le loro abilità strategiche o competere in gare. Nei giochi di carte collezionabili, i singoli mazzi di carte possono essere messi insieme per competere in duelli. Nei Role Playing Games, i partecipanti scelgono personaggi specifici e vengono guidati nel mondo del gioco da un game master. I giochi di miniature richiedono abilità tattica. Le figure in miniatura, dettagliate e dipinte, sono spesso in primo piano.

Varietà di giochi da tavolo

La categoria “Tabletop-Games” comprende vari giochi da tavolo e di società per squadre di due o più gruppi. Indipendentemente dal fatto che vi piaccia immergervi in altri ruoli, vogliate dimostrare le vostre abilità strategiche, vogliate risolvere casi difficili o semplicemente divertirvi a giocare, i Tabletop Games come i giochi di società, per le feste, di carte, di strategia o di logica suscitano entusiasmo anche tra gli adulti. La varietà spazia dal gioco veloce a giochi che durano intere serate.

Prodotti, know-how ed esperti

“Life’s a Playground – Toys for Kidsters, Kidults & Co.” raccoglie le ispirazioni dei vari gruppi di prodotti in un unico luogo. Oltre ai prodotti appropriati, l’area speciale fornisce impulsi specifici per il settore e conoscenze da insider. Nell’area del padiglione 3A, gli esperti, fra gli altri quelli di Ultra Comix – uno dei più

grandi negozi di fumetti e giochi d’Europa – presentano vecchi classici e nuovi giochi e danno consigli utili. Le presentazioni sul tema dei bambini nel vicino Toy Business Forum forniscono ulteriori informazioni preziose su questo gruppo target e sulle relative categorie.

Christian Ulrich riassume: “Con l’area speciale interattiva e le conoscenze informative degli esperti, l’intera impostazione di Life’s a Playground mostra, in modo significativo, il grande potenziale di questo gruppo target. Ciò evidenzia nuovi approcci per ampliare la gamma di prodotti e aumentare le vendite”.

